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Yaşam

Karaman: Ankara

16 Ağustos 2011 18:54

-Karaman: Ankara-Konya YHT hattı bitmiş durumda ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının dünyada en kısa sürede ve en ucuz maliyetle yapılan yerli hat olarak tamamlanmış durumda olduğunu belirterek, ''Başbakanımızın da uygun olduğu bir zamanda, en kısa zamanda inşallah hizmete açacağız'' dedi. TCDD Genel Müdürlüğü ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve Demiryol-İş Sendikası arasındaki 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Genel Müdürlükte düzenlenen törenle imzalandı.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle iki yıl önce işletmeye geçen YHT'lerin Türkiye'de ''hızlı tren çağı''nı başlattığını ifade eden Karaman, iki il arasında YHT hattının bulunması durumunda yolculukların yüzde 80'e yakınının hızlı trenle yapıldığını bildirdi. Karaman, ''Ankara-Eskişehir arasındaki yolculukların yüzde 77'si YHT ile yapılıyor. Hızlı tren bu ülkenin önemli bir ihtiyacı. YHT, Sivas ve İstanbul'a da yolcu taşıyacak'' diye konuştu. Ankara-Konya YHT hattının tamamen bitirildiğini kaydeden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''3 gündür Konya'ya gidip geliyoruz. Hattı, Başbakanımızın da uygun olduğu bir zamanda, en kısa zamanda inşallah hizmete açacağız. Bundan sonra Ankara-Konya arasında da yolculukların yüzde 80'i hızlı tren ile yapılacak'' ifadelerini kullandı. Karaman, YHT Futbol Turnuvası düzenlediklerini anımsatarak, bu turnuvanın Konya hattının açılışına denk gelmesi için bu ay gerçekleştirildiğini söyledi. Karaman, YHT hattı kurulan illerin takımlarına yönelik olan bu turnuvada Konya Spor ile Demir Spor, Gençler Birliği ile Eskişehir Spor arasında maçlar yapılacağını, kazanan takımların finali Konya'da oynayacağını anlattı. Süleyman Karaman, ''İnşallah futbol turnuvasına YHT hatlarının devreye girmesiyle İstanbul, Bursa, Sivas ve Yozgat takımları da dahil olur'' dedi. Dostane bir şekilde imzalanan sözleşmenin demiryolu camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Karaman, sözleşmeden doğan farkların 26 Ağustos'ta işçilere ödeneceği müjdesini de verdi.

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