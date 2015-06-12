Karaman: Ak Parti ve CHP’nin kuracağı koalisyondan faydalı bir yönetim beklemek hayaldir

7 Haziran seçimiyle ilgili muhalefeti hedef alan 'Birkaç ırgat bir araya gelip iktidarı yıktınız' açıklamasıyla tartışmaya yol açan Prof. Hayrettin Karaman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sürpriz görüşmesi sonrası ortaya çıkan olası AKP-CHP koalisyonuna ilişkin olarak, "Millet ve memleket için neyin iyi ve faydalı, neyin kötü ve zararlı olduğu konusunda derin görüş farklarına sahip bulunan bu iki partiden oluşacak hükümetten önemli ve faydalı bir yönetim beklemek hayalden öteye geçmez” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen ve AKP cenahı tarafından görüşleri dikkatle takip edilen Karaman, Yeni Şafak’taki yazısında AKP’nin mevcut pozisyonunu “iki arada bir derede” olarak yorumladı. AKP’nin muhalefetin kendi arasında koalisyon yapmasına izin verebileceği ihtimaline de dikkat çeken Karaman, “İşer sarpa sarıp erken seçim gündeme geldiğinde yaşanan tecrübenin partiye sağlayacağı faydadan yararlanmak üzere seçimlere girse kârlı çıkması (tek başına iktidarı elde etmesi) uzak bir ihtimal değildir” ifadelerini kullandı.

Karaman’ın Yeni Şafak’ta “Koalisyon ve partiler” başlığıyla yayımlanan (12 Haziran 2015) yazısı şöyle:

MHP ve HDP tek başlarına veya birlikte iktidar olmayı düşünmedikleri gibi diğer iki parti ile koalisyona girmenin de kapısını kapatmış gibi görünüyorlar. Anlaşılan odur ki, yine bu iki parti milletin ve memleketin menfaati, kayıp ve kazancından ziyade kendi siyasi menfaatlerinin ve ideolojik hedeflerinin peşinde koşuyorlar; diğer iki partinin koalisyonla hükümeti kurmalarını, bu koalisyon olsa bile çok problemli ve her biri diğerinin ayak bağı olacağı, işler kötüye gideceği, bu iki partinin yıpranacağı (böyle olacağını bekledikleri) için kendileri muhalefette kalıp gelecek için oy devşirmeyi hedefliyorlar.

CHP, Ak Parti ile de olsa hükümet kurmaya hevesli görünüyor; çünkü böylece tabanın tepkisini hafifletmeyi, bazı başları kurtarmayı ve iktidarın verdiği imkanlarla selden kütük kapmayı hedefliyor. Yine ülkenin âlî menfaatleri söz konusu değil; çünkü millet ve memleket için neyin iyi ve faydalı, neyin kötü ve zararlı olduğu konusunda derin görüş farklarına sahip bulunan bu iki partiden oluşacak hükümetten önemli ve faydalı bir yönetim beklemek hayalden öteye geçmez.

Ak Parti iki arada bir derede misaline uygun bir pozisyonda bulunuyor. Kendileri içlerinde bulunmaksızın diğer partilerin kuracakları bir hükümetin bürokrasiden-kadrolardan ekonomiye, dış politikadan çözüme, dev projelerden huzur ve asayişe kadar pek çok alanda büyük tahribata sebep olacağından, kazanımları zayi edeceğinden korkuyorlar (korkmak durumundalar). Bir başka partinin katılımı veya dışarıdan desteği ile hükümet kurmaları halinde de “davul kendi omuzlarında, tokmak da başkalarının elinde olma” dar boğazına düşeceklerini, birçok hedef ve projelerini askıya alacaklarını, idare-i maslahat bir yönetim sebebiyle güven ve oy kaybetmelerinin kaçınılmaz olacağını düşünüyorlar (düşünmeleri gerekiyor).

Ak Parti bağrına taş basarak, ülkenin ve milletin zararına olacağına inandığı halde -seçim sonuçları bunu zorunlu kıldığı için- koalisyondan uzak dursa, diğer partilerin hükümeti kurmalarını beklese, ya kuramayacakları ya da işler sarpa saracağı için bir erken seçim gündeme geldiğinde yaşanan tecrübenin partiye sağlayacağı faydadan yararlanmak üzere seçimlere girse kârlı çıkması (tek başına iktidarı elde etmesi) uzak bir ihtimal değildir.

Bu yazıyı okuyanların iki haklı soruları olabilir: 1. Bu sonucun oluşmasında Ak Parti'nin bir sorumluluğu, hatası ve kusuru yok mudur? 2. Neden diğer partilerin kendi aralarında veya Ak Partili bir koalisyon hakkında kötümser düşünüyorsun, peşin hükümde bulunuyorsun, tehlikeli boyutlara varan sosyal ve siyasi kutuplaşmalara böyle bir koalisyonun ilaç olabileceğini hesap dışı tutuyorsun?

Bu haklı sorular için başka yazılar kaleme almam gerekiyor ve bunu da yapacağım inşaallah.