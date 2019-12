Karakutunun çözümü bitti

Geçen hafta meydana gelen kazayla ilgili ilk esrar perdesi aralanıyor. Karakutu'nun çözümü tamamlandı yarın ön rapor açıklanacak...







Amsterdam’da düşen Türk Hava Yolları’nın Tekirdağ uçağının Karakutukayıtlarının ön raporu, yarın yapılacak basın toplantısı ile açıklanıyor. Deşifre işlemleri Paris’te yapılan kara kutular ve ön rapor, Hollanda makamlarına teslim edildi. Kaza araştırma ekibinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden 3 gözlemci de bulunurken önceki gün de düşen uçağın bir önceki seferine katılan THY pilotları Amsterdam’a çağrıldı.



Schiphol Havalimanı’na inişte meydana gelen kazada ön bilgilere göre kazanın tek bir nedene bağlanmadığı, birçok faktörün olayda etkili olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, açıklanacak bilgilerin kayıtların deşifresi olacağını ve kesin sonucun ancak raporun tamamlanmasıyla ortaya çıkacağını belirtiyor.



Kazadan sonra uçaktan sökülen ve kamuoyunda Karakutu olarak bilinen FDR (Flight Data Recorder) olarak adlandırılan Uçuş Veri Kayıt ile pilotların aralarındaki ve telsiz konuşmalarını alan Kokpit Ses Kayıt cihazı CVR (Cockpit Voice Recorder) cihazları, merkezi Paris Le Bourget’da olan Araştırma ve Analiz Bürosu, Avrupa’daki en modern uçak kazası araştırma merkezlerinin başında geliyor.



Öncelikle uzmanlığı başta Airbus olmak üzere Avrupa imalatı sivil uçakların Karakutu analizi olan merkez, en son New York’ta Hudson Nehri’ne inen Us Airways’e ait A320 tipi uçağı konusunda inceleme gerçekleştirmişti.



Türk sivil havacılığı gözlemci



Kazanın incelenmesi amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) üç kaza-kırım uzmanı, olay sonrasında hemen Amsterdam'a giderek çalışmalara başladı. Hollandalı araştırma ekibine uluslararası kurallar gereği gözlemcilik yapan ekip, kazanın bilimsel olarak çözümlenmesine yardım ediyor. Araştırma sırasında gerektiğinde SHGM yetkilileri gerektiğinde itiraz da edebiliyor. Kaza araştırma ekibinde gözlemci olarak Türk Sivil Havacılığı’nın yanı sıra uçağın imalatçısı Boeing, motor imalatçısı CFMI ve Amerikan Ulaştırma Emniyet Dairesi NTSB’den de uzmanlar bulunuyor.



Önceki seferin pilotları çağrıldı



Kaza araştırmasını yapan kurul, 1 Mart’ta uçağın Amsterdam uçuşu öncesindeki seferin pilotlarını görüş almak amacıyla Hollanda’ya çağırdı. TC-JGE tescilli Tekirdağ uçağı, 07.55’te İstanbul’dan kalkmadan bir gün önce 23.45’te Şam’a gitmiş ve 04.35’te geri dönmüştü. Burada ekip değiştirildikten sonra Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arısan ve ekibi tarafından teslim alınarak son uçuşuna çıkmıştı.



Pilotlardan teşekkür



Kaza sonrasında yaptığı çıkışı Türkiye’nin yanı sıra dünya basınında da büyük ilgi çeken Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Kaptan Pilot Ali Ziya Yılmaz, bugün Genel Sekreter Kaptan Pilot Savaş Şen’in Amsterdam’a gittiğini söyledi. Yılmaz “Kazadan sonra Hollanda Pilotlar Birliği bize büyük destek verdi. Hukuk ve diğer konularda her türlü hazırlığı yaptılar. Kaptan Pilot Savaş Şen, Amsterdam’da hem onlara bir teşekkür ziyareti yaparak TALPA olarak teşekkür mektubumuzu sunacak. Ayrıca hastanede tedavileri süren kader arkadaşlarımız iki kabin memurunu da ziyaret edecek” dedi.



Amsterdam’a önceki gün de Türkiye Kabin Memurları Derneği TASSA’dan yetkililer gitmişti.