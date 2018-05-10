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Kültür-Sanat

Karaköy'de ilk “Nefes”

Fotoğraf sanatçısı Tolga Gümüş'ün ilk kişisel sergisi “Nefes” 15 Mayıs Salı günü açılıyor

10 Mayıs 2018 23:16

Fotoğraf sanatçısı Tolga Gümüş’ün “Nefes” adlı ilk kişisel sergisi 15 Mayıs Salı günü saat 19.30’da Karaköy Artı Hiç Stüdyo’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tolga Gümüş’ün 2016- 2017 yıllar arasında Hindistan ve Nepal seyahatlerinde çektiği fotoğraflarından derlenen “Nefes” adlı sergi, 15-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında açık kalacak.

Artı Hiç Stüdyo’nun organizasyonuyla düzenlenen sergide, Hindistan ve Nepal’deki günlük hayatı anlatan, birbirinden etkileyici portelerden yaklaşık 40 fotoğraf yer alacak.

Yaklaşık 5 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen 1977 Sinop doğumlu Tolga Gümüş, son dönemdeki çalışmalarını portre alanında yoğunlaştırdı ve bu amaçla Türkiye’nin farklı bölgeleri başta olmak üzere Nepal, Hindistan ve Küba’ya birçok gezi gerçekleştirdi.

Açılış: 15 Mayıs 2018, Salı günü saat 19.30

Adres: Artı Hiç Stüdyo – Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Mumhane Caddesi, Galata Şarap İskelesi Sok, Mumcu Han No.2 Kat. 4 Karaköy

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