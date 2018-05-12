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Karakovan balı, kendi ürettikleri kovanlarda üretiyorlar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinin Narlı köyünde arıcılık yapan Reşit Korkmaz, bal ürettiği kovanlarını da eşi ile birlikte kendisi yapıyor

12 Mayıs 2018 19:41

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinin Narlı köyünde arıcılık yapan Reşit Korkmaz, bal ürettiği kovanlarını da eşi ile birlikte kendisi yapıyor. Korkmaz, en kaliteli balların sögüt ağacı dallarından yapılan kovanlarda elde edildiğini söyledi.
Hakkari\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinin Narlı köyü, meyve ve sebze yetiştiriciliğinin yanı sıra karakovan balıyla da dikkat çekiyor. Bir zamanlar sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Narlı köyünde yaşayan Reşit ve eşi Ayşe Korkmaz, bal ürettikleri kovanlarını da kendileri yapıyor. Korkmaz, kaliteli ve doğal bal ürettiklerini, bu nedenle kullandıkları kovanların da özel ve geleneksel olduğunu söyledi.
Sonbahar aylarında Zap Deresi kenarında bulunan söğüt ağaçlarından dal topladıklarını, kış aylarında topladıkları dallardan bal üretmeye uygun sepet ördüklerin daha sonra da külle sıvadıkları sepetleri kurumaya bıraktıklarını anlatan Reşit Korkmaz, en kaliteli karakovan balı kendi ürettikleri kovanlarda elde ettiklerini belirtti. Kormaz, ihtiyaç fazlası karakovanları da satıp ayrıca para kazandıklarını söyledi.

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