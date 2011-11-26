Karakoldu ‘Kalekol’ oldu

T24 - Birçok askerin şehit olduğu sınır karakollarının hali içler acısıydı. 3 kez baskına uğrayan Şemdinli’deki Aktütün Karakolu’nda 3 Ekim 2008’de de 17 şehit verilince sınır karakollarının güçlendirilmesi kararı alındı. Van'daki Harabe Kışla da onlardan biri...





TOKİ'nin inşa edip Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) teslim ettiği sınır karakollarından biri Van'daki Harabe Kışla, Bölge halkının "Kalekol", içinde görev yapan Mehmetçiğin ise "5 yıldızlı otel' dediği, yeni nesil karakollardan biri.



Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinin arasında kalan bölgede, 2 bin 600 rakımlı bir noktada yer alıyor ve İran sınırına 500 metre mesafede. İkisi içinde, biri dışarıda (yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta) üç kulesi var.



Dışarıdaki kulede sürekli bir tim görev yapıyor. Emniyet Kulesindeki tim iki saatte bir nöbet değişiyor. Karakolda hayat 24 saat esasına göre devam ediyor. Duvarında "Hudut namustur" yazan karakolun öncelikli görevi 'sınır güvenliği'. Karakol bölgede yoğun şekilde yaşanan 'mazot kaçakçılığı' ile de mücadele ediyor.

TOKİ yapımı



TOKİ'nin yerel bir taşerona yaptırdığı karakol binası askere yaklaşık bir yıl önce teslim edilmiş. Mayıs 2010'da başlayan inşaat 6 ayda bitmiş, 10 Aralık 2010'da faaliyete girmiş.



Vatan'ın haberine göre; karakolun maliyeti 2 buçuk milyon TL'nin üzerinde. Çevresi ve içindeki askeri malzeme buna dahil değil. 80 personel kapasiteli karakolu çevreleyen dış duvarlar mukavemeti çok yüksek bir betondan inşa edilmiş. Betonun arasında, duvarın direncini artıran, farklı maddelerden dolgu malzemeleri de yer alıyor. Duvarın dışında geniş bir hendek var. O hendeğin de dışında, helezonik dikenli teller...



Karakol komutanının tabiriyle, "Akıllı insanın yaklaşmaya bile cesaret edemeyeceği bir yer"...

Kalorifer 10 ay yanıyor



Karakol binasının duvarları, dış duvardan da kalın ve güçlü. Kullanılan malzemelerle sağlanan yalıtım o denli kuvvetli ki, binanın içinde cep telefonları çekmiyor.



Karakol kampüsünün girişinde depolar var. Ana bina ise ofisler, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, yatakhane ile sosyal ve ortak yaşam alanlarından oluşuyor. 12 ayın 10'unda kalorifer yanıyor. 24 saat sıcak su var.



Kapasite 80 kişilik ama 55 personel vatani görevde. 55 askere 7 duş kabini, askeriyede kolay kolay rastlanmayacak bir lüksün göstergesi. Her askerin kendine ait bir dolabı var. Çarşaf, nevresim ve battaniyeler personel sayısının iki katı. Yatak takımları haftada bir değişiyor. Sanayi tipi bir çamaşır, bir kurutma makinesi, bir de ütü var içeride. Askerin sadece üniforması değil, iç çamaşırları bile yıkanıyor, kurutuluyor.

‘Kalekol' ismi nereden geliyor?



Harabe Kışla Karakolu, KKK'ya teslim edilmeden önce asker hemen her noktasını test etmiş. En önemli kontrol de, 'yakından yapılan roket atışı' olmuş. Duvara, terör örgütünün karakol baskınlarında kullandığı RPG 7 anti-tank roketatar ile ateş edilmiş. Üstelik PKK'nın kullandığı mesafeden çok daha yakından ateşlenmiş.



Patlayan roket karakol binasında değil delik açmak, sadece küçük bir iz bırakmış. Bu testi, büyük bir merakla izleyen yöre halkından bir çocuk, "Kale gibi" demiş, bir başkası da eklemiş: "Karakol değil, kalekol bu..." ve 'kalekol' lakabı o günden kalmış.



