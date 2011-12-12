Karakoldaki dayak olayında tanıklar ifadelerini değiştirdi

T24 - İzmir Karabağlar Karakolu’nda iki polisin dövdüğü kadının davasında tanıkların tümü ifadelerini değiştirdi, dayak yiyen kadın suçlu duruma düşürüldü. Polislerin ifadesi “Kafasını yere vurdu, yüzünü tırmaladı sakinleştirdik. Tamamen yasal sınırlar içinde görevimizi yaptık” şeklinde oldu.





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'İki polis de 'ölürsünüz' diye mesaj yolluyor





İzmir Karabağlar Polis Merkezi’nde Fevziye Cengiz’in iki polis tarafından feci şekilde dövülmesine ilişkin kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından olay ile ilgili yürütülen soruşturmadaki skandallar da gün yüzüne çıkıyor.





Vatan Gazetesi'nin haberine göre, sanık polisler ifadelerinde, “Fevziye Cengiz’in kendi kendini yaraladığı, kendi saçını çekip, yüzünü tırmaladığı ve kafasını yere vurduğunu” iddia etti. Hazırlık soruşturması sırasında mağdur kadının lehine ifade veren ve kendisini tanımadıklarını, eşiyle birlikte müşteri olarak mekana geldiğini anlatan müzikholün müdürü ile çalışan 2 kadının, mahkemede ifadelerini değiştirerek, polis tutanağındaki iddiaları doğrulayan ifadeler vermeleri dikkat çekti.



Skandal olayla ilgili olarak 16 Temmuz gecesi karakolda feci dayak yiyen Fevziye Cengiz, ilk ifadesinde, “Aşırı derecede alkollü olmam nedeniyle birçok şeyi hatırlamıyorum. Görevli polislere hakaret ettiğimi de hatırlamıyorum. Bu olayla ilgili de kimseden davacı ve şikayetçi değilim” dedi. Cengiz daha sonra verdiği ifadelerde, “polislerin kendisini şikayetçi olmaması için tehdit ettiklerini” belirterek, “bu ifadeyi zorla imzaladığını” anlattı.

Tanıklar ‘duymadık’ dedi



Tanıkların verdiği ilk ifadeler, mağdur kadını doğruluyordu. Karakolda alınan ilk ifadelerde müzikholde çalışan kadınlardan ikisi, Fevziye Cengiz’in küfür ettiğini duymadıklarını belirtirken, müzikholün müdürü Turgay Çetin de, Fevziye Cengiz’in işyerinde müşteri olarak bulunduğunu, kimliği olmadığı için götürülmeye çalışıldığı sırada, “Ben müşteriyim, eğlenmeye hakkım yok mu, siz kimsiniz beni götüremezsiniz” dediği anlattı.



Bu ifadelere rağmen polisler, “Fevziye Cengiz kolumuza vurdu, tırmaladı, küfretti” iddialarını içeren tutanak düzenlediler. Savcı Ahmet Küçükpınar da tanıkların aleyhe bir beyanı olmamasına rağmen, tamamen polis tutanağını baz alarak, Fevziye Cengiz hakkında 6.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Polis lehine ifade verdiler



Açılan davanın İzmir 15. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında ifade veren kadınlar ifade değiştirerek, Fevziye Cengiz’in polislere küfür ettiğini, mukavemet göstererek onlara vurduğunu söylediler. Hakimin, neden ifade değiştirdiklerini sorduğu kadınlar bir açıklama yapmadan, ikinci ifadenin doğru olduğunu söyledi.



Müzikhol sahibi Turgay Çetin de ifade değiştirerek, Fevziye Cengiz’in müzikholde çalıştığını, yanındakinin eşi değil, müşterisi olduğunu, polislere küfür edip, direndiğini ileri sürdü. Çetin, ifadesini neden değiştirdiğinin sorulması üzerine, Fevziye Cengiz’in izinsiz çalışması nedeniyle ceza yememek için ilk ifadesinde müşteri olduğunu söylediğini ileri sürdü.



Duruşmada sanık olarak dinlenen Cengiz ise ilk ifadesinin aksine yediği dayağı anlattı ve polislerden şikayetçi olduğunu söyledi.

‘Aslında sakinleştirdik’



Cengiz’in şikayeti üzerine haklarında soruşturma açılan polis memurları ise işkence davalarındaki “klasik” savunmayı tekrarladılar. Savcılığa verdiği ifadede, suçlamayı kabul etmeyen sanık polislerden Hakan Yörük, “Tamamen yasal sınırlar içinde görevimizi yaptık” derken şunları anlattı:



“Müşteki (Fevziye Cengiz) polisleri hedef alarak, ağza alınmayacak sinkaflı küfürler edip, kendisini nasıl getirdiğimiz konusunda tehditler ediyordu. Bunun üzerine ortalığı sakinleştirmek için biz müştekiyi Beyit (Sezgen) ile sağ tarafta bulunan ifade alma odasına davet ettik. Kapı yarı açıktı. Beyit içerde kalmıştı. Bayanın küfürleri devam ediyordu. İçeriye girdiğimde Beyit ile ikisinin arbede yaşadığını gördüm. Beyit müştekinin ellerini tutuyordu. O da küfür ediyordu. Ben de kendisine müdahale ettiğimde bu sefer elleriyle kendisine zarar vermeye başladı. Saçlarını çekti. Ben de kendisine zarar vermemesi için ellerini tuttum. Bu sırada kendini yere bıraktı. Bu oda içinde yine şahıs yerdeyken kendine zarar vermeye devam etti. Ellerini tutmaya çalışırken şahıs kafasını yere vurmaya başladı. Beyit ile ikimiz şahsı etkisiz hale getirdik. Araçtan kelepçe getirdim taktım. Sakinleştirdik. Bu aşamadan sonra fiziki olarak müdahalede bulunmadık.”



