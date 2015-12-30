Karakolda toplu seks partisi iddiasına soruşturma

Belçika'da geçen ay, Paris saldırılarının ardından yürütülen operasyonlar sırasında bir grup asker ve polisin bir karakolda toplu seks partisi yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Belçika makamları, Paris katliamı sonrasında başlatılan operasyonlar sırasında güvenlik görevlilerinin karakolda toplu seks partisi yaptığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı. İddiaya göre, iki kadın polis ve sekiz asker Brüksel'in Ganshoren muhitindeki polis merkezinde bir toplu seks partisi yaptı. Brüksel'de bu dönemde, Paris tarzı olası saldırılara karşı yoğun güven önlemleri alınmış, güvenlik alarmı seviyesi yükseltilmişti.

"Polise teşekkür için küçük bir parti düzenlediler..."

İddiaya konu olan askerler yaklaşık iki hafta süren operasyon sırasında polis merkezinde kaldı. Emniyet sözcüsü Johan Berckmans, Fransızca yayın yapan Belçika gazetesi La Derniere Heure'e şunları söyledi:

"Ayrılırken bu bölgedeki polise teşekkür için küçük bir parti düzenlediler. Tam olarak ne yaşandığını ortaya çıkarmak için bir soruşturma başlattık."

2 hafta boyunca polis merkezinde yattılar

Berckmans Flemenkçe yayın yapan De Standaard gazetesine ise yaklaşık 15-20 askerin Kasım ayında iki hafta boyunca Ganshoren polis merkezinde yattığını söyledi. Ganshoren'deki polis merkezi, terörle mücadele operasyonları kapsamında baskınların düzenlendiği Molenbeek kasabasının yakınında bulunuyor.

Berckmans, La Derniere Heure'ün Salı günü, polis merkezinde bir toplu seks partisi yapıldığı yönündeki iddiaları yayımlaması üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

130 kişinin yaşamını yitirdiği Paris saldırılarının ardından Belçika'nın başkentinde üst düzey alarm seviyesine geçilmişti. Ülkede okullar, mağazalar ve metro günler boyunca kapatılmıştı. Terörle mücadele ekipleri Paris saldırılarıyla bağlantılı olduğu düşünülen zanlıların yakalanması için operasyonlar gerçekleştirmiş, kente askeri birlikler sevk edilmişti.