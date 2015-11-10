Karakolda şiddet gören kadının cezasının artırılması istendi!

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 2011 yılının Temmuz ayında gözaltına alınan Fevziye Cengiz'in Polis Merkezi'nde dövülmesine ilişkin 4 polis hakkında açılan 'işkence ve eziyet' davası geçtiğimiz 13 Mayıs'ta sonuçlandı. Cumhuriyet Savcısı Göksel Er, 'Görevli memurlara görevini yaptırmama' suçundan beraat eden Fevziye Cengiz'e ceza verilmesi gerektiğini belirtip kararı temyiz ederek cezasının arttırılmasını istedi.

DHA’dan Bahattin Karataş’ın haberine göre, Karabağlar'daki müzikhollere yönelik olarak polis ekiplerinin 17 Temmuz 2011'deki denetiminde, 'kimliksiz olduğu, izinsiz çalıştığı ve polise mukavemette bulunduğu' iddialarıyla hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz'in, karakolda dövüldüğüne dair görüntüler olaydan 5 ay sonra basına yansıdı.

Tekme, tokat, saç çekme...

Söz konusu görüntülerde, polisler Hakan Y. ve Beyit S.'nin, Fevziye Cengiz'i bir masanın arkasına götürerek tekme ve tokat atıp, saçını çekmesi yer aldı. Dayağı seyreden polis Nevzat A.'nın ise perdeyi çekerek dayağın dışarıdan görünmesini engellediği dikkat çekti. Fevziye Cengiz'in şikayeti üzerine, polisler de kendisinden şikayetçi oldu.

Dayak yiyenin cezasının arttırılmasını istedi

Duruşma savcısı Göksel Er, polise hakaretten ceza alan ancak 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan beraat eden Fevziye Cengiz hakkında verilen karar ile diğer sanıklar hakkındaki kararları temyiz etti. Savcı Er, polis arabasına binmemek için eli kolu ile itekleyerek polislere direndiği, ayrıca eliyle polis memurlarına vurduğu gerekçesiyle Fevziye Cengiz hakkında 7.5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle temyiz başvurusu yaptı. Başvuruda savcı polislerin 'kızgınlıkla' ve 'haksız tahrik' altında dövdüklerini savunarak cezalarının dört aya kadar düşürülmesini istedi. Cengiz'in eliyle polisi itmesini 'cebir kullanarak direnme' sayan savcılık, polislere verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını da çok buldu. Polislerin 'kızgınlıkla' ve 'haksız tahrik' altında Fevziye Cengiz'i dövdüklerini ileri süren savcılık, cezanın 4 aya kadar düşürülmesini istedi.

Savcı Göksel Er, ayrıca, zor kullanma yetkisinin aşılması suretiyle kasten yaralama suçundan yardım ettiği iddiasıyla delil bulunamadığından davada beraat eden polis memuru Nevzat A.'ya da ceza verilmesi yönünde temyiz etti. Er, talebinde "Fevziye Cengiz'in dövülürken işlenen suçun görülememesi amacıyla bulundukları odanın penceresinin perdesini aşağıya indirdiği sabittir. Bu nedenle mahkemenin sanığın atılı suça iştirak ettiğine dair delil bulunamadığına ilişkin gerekçesi yerinde değildir. Grup amir vekili olan Nevzat A., Cengiz'in dövüldüğü sırada aynı odada bulunduğu, karakolun yetkilisi ve sorumlusu olduğu halde, polisler Beyit S. ve Hakan Y.'nin suç işlemeleri sırasında onlara müdahale etmeyip hatta ortamı hazırlayarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle suça yardım etmiştir. Nevzat A.'nın üzerine atılı 'kasten yaralama suçuna yardım suçunu' işlediği dosyada mevcut iken, TCK'nın 86/2, 86/3-d maddeleri gereğince mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken sanığın atılı suçtan beraatına karar verilmesi yasaya aykırıdır" dedi.

Fevziye Cengiz'in avukatı Hanife Yıldım da müvekkiline verilen 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' cezasının kaldırılması için üst mahkemeye itiraz etti. Bununla ilgili henüz bir karar çıkmadığı, kararın çıkmasının ardından dosyanın Yargıtay'a temyize gideceği öğrenildi.