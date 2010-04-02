Karakolda ölen Okey'in evrakı bekleniyor

T24 - Nijeryalı sığınmacı Festus (Fastos) Okey'in gözaltında öldürülmesiyle ilgili davadan yine sonuç çıkmadı.



Nijeryalı Festus Okey’in Beyoğlu Polis Merkezi’nde bir polisin kurşunuyla öldürülmesinin üzerinden tam 34 ay geçti. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Okey’in kimliğine ilişkin ülkesi Nijerya’dan beklenen evrak, önceki dokuz duruşmada olduğu gibi dünkü 10. celsede de dosyaya ulaşmadığından, ‘Evrakın beklenmesine’ karar verildi. Davayı gözlemci olarak takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay, “Bu talep, davanın kamuoyunca izlenmesini engellemek için yapılıyor” dedi.



Okey, 20 Ağustos 2007’de Beyoğlu’nda uyuşturucu kuşkusuyla gözaltına alınarak, Beyoğlu Karakolu’na götürüldü. Kendisini sorgulayan polis Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla öldü. Polis cinayetten sonra, kameralar bozuk olduğu için ellerinde Okey’in vurulma anına dair kaydın bulunmadığını açıkladı. Cinayetin nasıl işlediğinin en önemli kanıtı olan Okey’in kanlı gömleğinin kaybolduğu ortaya çıktı. Oysaki gömlek, hastaneye götürülürken Festus Okey’in üzerindeydi ama polise teslim edilen eşyalar arasında yoktu.



Polis Yıldız’a ‘taksirle adam öldürmek’ten dokuz yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kayıp gömlek için hastane çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı.



İlk duruşma, 27 Kasım 2007’de Beyoğlu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. O gün duruşma salonunda dönemin Beyoğlu Emniyet Müdürü Tuğrul Pek de vardı. Pek, polisini yalnız bırakmamıştı.



Okey’in savunmak içinse ÇHD’li bir grup avukat geldi. Onların müdahillik başvurusu o gün sonraki yedi duruşmada reddedilince Okey’i savunan olmadı.



Dava, geçen 10 duruşmanın sonunda, karakolda öldürülen siyahın, Okey olup olmadığı çıkmazına sapladı. İşte, davanın öyküsü:





Nijerya’dan yanıt gelmediğinden...



27 Kasım 2007: İlk duruşma... Mahkeme heyeti, cinayetin ‘kasten adam öldürme’ye girdiğini belirtip görevsizlik kararı verdi. Yıldız, ‘müebbet hapis’ istemiyle yargılanmaya başladı. Bu, Okey Davası’ndaki ilk fakat son sevindirici gelişmeydi.



14 Şubat 2008: Beyoğlu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada, sanık avukatı, “Bunun adı, Festus Okey değil, kaçak vizeyle gelmiş, adını sonradan Okey koymuşlar, Acaba terörist midir?” diye sordu. Okey’in kimliğiyle ilgili Nijerya Büyükelçiliği’nden bilgi alınmasını istendi.



13 Mayıs: Cinayeti aydınlatabilecek tek delil olan kanlı gömleğin kaybedilmesine dair takipsizlik verildi. Okey’in avukatı olmadığından itiraz edilemedi. Dosya, Adli Tıp’a gönderildi.



11 Eylül: Adli Tıp’tan istenmesine karşın cinayet silahı olaydan 13 ay sonra alınabildi.



16 Aralık: Okey’in kimliğiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı, mahkemeye, Nijerya ile Türkiye arasında adli yardım sözleşmesi olmadığı için bilgi alınamadığını bildirdi. Mahkeme bilginin doğrudan Nijerya’dan istenmesine karar verdi.



7 Nisan 2009: Nijerya’dan yanıt gelmediği için duruşma ertelendi.



9 Temmuz: Nijerya’dan yine yanıt gelmedi.



29 Eylül: Hâlâ yanıt yok.



29 Aralık: Yanıt yok



1 Nisan 2010: Dava, “Nijerya’dan gönderilecek evrakın beklenmesi için” 29 Haziran 2010’a bırakıldı.





‘Dava tıkandı’



ÇHD’li Avukat Taylan Tanay, Okey’in üzerinden Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği’nce verilmiş bir kimliğin çıktığını, kimliğin, sahteliği kanıtlanmadığı müddetçe gerçek olduğunun kabulü gerektiğini belirtti. Buna rağmen mahkemenin yaklaşık iki yıldır Okey’in kimliğini belirlemekle vakit yitirdiğini savunan Tanay, “Bu talep, davanın gündemden düşürülmesi davanın kamuoyu tarafından izlenmesini engellemek amacıyla yapılıyor. Bu da gerçekleşiyor. Dava tıkandı” dedi.



Tanay dünkü duruşmada, polis avukatlarının Okey’le ilgili kimi Interpol tutanaklarını, kimi tanık ifadelerini ve e-mail yazışmalarını dosyaya sunduğunu belirterek, şöyle dedi: “Bunu Bilgi Edinme Yasası ile elde etmeleri mümkün değil. Belgeler Okey hakkında İstanbul Emniyeti’nde soruşturma açıldığını düşündürtüyor. Soruşturmanın, Okey öldükten sonra açıldığını sanıyorum.



Ölen kişinin davaları ortadan kalkar. Bu soruşturma yasadışıdır.”





