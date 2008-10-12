Karakolda kendilerini dövmüşler!

Meltem Tekin ve arkadaşı E.Y., Taksim’de evlerine dönerken kimliklerini soran polislerle tartışınca başlarına gelmedik kalmadı.



Radikal gazetesindeki habere göre, iki genç kadın; 27 yaşındaki Meltem Tekin ve 26 yaşındaki E.Y., 23 Eylül’de saat 03.30’da İstiklal Caddesi’nden çıkmış, Feridiye Caddesi’ndeki evlerine yürüyordu. Üniversiteden arkadaştılar. Sosyoloji mezunuydular. Tekin, bir kafede çalışıyordu.

Tekin’in poliste verdiği ifadeye göre, üç sivil polis tarafından durdurularak kimlik göstermeleri istendi. Tekin, “Ne malum polis olduğunuz” dedi.

Polisler kimlik gösterirken, “Ne biçim konuşuyorsun!” dediler. İki kadın eleştirmeyi sürdürünce Beyoğlu Karakolu’na götürüldüler. Tekin, haksız yere gözaltına alındıklarını düşünüyordu: “Kendi kendime söyleniyordum. ‘Bu nasıl bir cesaret! Hükümet değişirse o zaman görürüm sizi’ dedim.”

Bunun üzerine bir polis, “Sussana sen!” diye bağırdı. Tekin, “Demokratik bir ülkede değil miyiz, niye susayım. Bu nasıl polis, nasıl emniyet!” dedi.

O arada, Tekin’in tarifine göre, ‘1.80 boylarında, zayıf, hafif uzun saçlı ve buğday tenli’ bir polis, “Hâlâ konuşuyor musun!” diyerek Tekin’in gözüne tokat attı. Tekin, bağırınca ikinci tokat patladı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüler. Tekin’in sol göz çevresinde ekimoz (morartı) ve şişlik saptandı. E.Y.’nin kafasının sağ tarafında hassasiyet, sol yanakta 2x3 santimetrelik ekimoz, sağ diz ön kısımda 2x3 santimetrelik ekimoz belirlendi. Ertesi gün serbest bırakılmayı beklerken, savcılığa çıkarıldılar. Çünkü İbrahim Keser ve Tayfun Bay adlı iki polis, ‘Polise mukavemet ve hakaret, devlet malına zarar’ suçlarından şikâyetçi olmuşlardı.

İki polisin, aynı kalemden çıkmış şikâyet dilekçelerine göre Tekin ve E.Y., yolda yürürken, “Bu Ak Parti ne b.k yediğini bilmiyor. İleride bizi de çarşafa sokar, adaleti de satın almışlar. Ülkenin askerlerini tek tek tutuklatıyor” dedikleri için durdurulmuştu. İddiaya göre sonrası şöyleydi: “E.Y., ‘İşte bir AK Parti köpeği daha. Amerikan Konsolosluğu’ndaki itler gibi sizleri kurşuna dizmek lazım” diye kimliği polise fırlattı.”

Polise göre Tekin, karakolda sandalyeyi tekmeleyip kırmış, ‘Gün gelecek hepinizi asacağız. Bu Ak Parti elbet düşecek.’ diye bağırmıştı. Bu sırada E.Y., elleri arkadan kelepçeli olduğundan kafasını kapıya vurarak ‘İnsanlık onuru işkenceyi yenecek’ diye bağırmıştı! Elleri önden kelepçeli olan Tekin’se kendisini yere atıp tokatlamaya başlamıştı! Tekin’in iddiasına göre savcı, üzerinde çıkan askeri kimliğini sorarak, “Ergenekoncu musun?” diye sordu. Tekin, şaşkındı. Fakat şikâyetini geri çekmedi. E.Y.’yse, şikâyetçi olmadı.

