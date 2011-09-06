T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karakolda kavga çıktı TOKAT (A.A)

06 Eylül 2011 14:18

-Karakolda kavga çıktı TOKAT (A.A) - 06.09.2011 - Tokat'ın Turhal ilçesinde ''trafikte yol verme'' meselesinden  çıkan tartışmanın ardından karakola götürülen iki kişinin yakınlarının da karıştığı kavgada biri polis 7 kişi yaralandı. Tokat Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turhal'da gece N.T. ve H.K'nin trafikte yol verme yüzünden tartıştığını söyledi. Söz konusu iki kişinin polisler tarafından karakola getirildiğini belirten Aktaş, bu kişilerin yakınlarının da polis merkezinin önünde toplandığını ve kavga etmeye başladığını ifade etti. Gruptan bazılarının ''İçerideki kişileri bize verin'' diye talepte bulunduğunu kaydeden  Aktaş, ''Ekiplerimiz iki grubun kavgasını ayırmaya çalışırken bir komiserimiz hafif  yaralandı. Gruptan 6 kişi de yaralandı. Polisin grubu dağıtmak istemesi üzerine direnen 3 kişi gözaltına alındı'' dedi.  Kavga eden iki kişinin birbirlerinden şikayetçi olmadığını belirten Aktaş, ''Olayı duyar duymaz Turhal'a giderek bilgi aldım. Polisimiz ile vatandaşımız arasında arbede yaşanmadı'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24