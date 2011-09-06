-Karakolda kavga çıktı TOKAT (A.A) - 06.09.2011 - Tokat'ın Turhal ilçesinde ''trafikte yol verme'' meselesinden çıkan tartışmanın ardından karakola götürülen iki kişinin yakınlarının da karıştığı kavgada biri polis 7 kişi yaralandı. Tokat Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turhal'da gece N.T. ve H.K'nin trafikte yol verme yüzünden tartıştığını söyledi. Söz konusu iki kişinin polisler tarafından karakola getirildiğini belirten Aktaş, bu kişilerin yakınlarının da polis merkezinin önünde toplandığını ve kavga etmeye başladığını ifade etti. Gruptan bazılarının ''İçerideki kişileri bize verin'' diye talepte bulunduğunu kaydeden Aktaş, ''Ekiplerimiz iki grubun kavgasını ayırmaya çalışırken bir komiserimiz hafif yaralandı. Gruptan 6 kişi de yaralandı. Polisin grubu dağıtmak istemesi üzerine direnen 3 kişi gözaltına alındı'' dedi. Kavga eden iki kişinin birbirlerinden şikayetçi olmadığını belirten Aktaş, ''Olayı duyar duymaz Turhal'a giderek bilgi aldım. Polisimiz ile vatandaşımız arasında arbede yaşanmadı'' diye konuştu.