Karakolda işkenceye 'iyi hal' indirimi

Polise rüşvet vermek istediği ve alkollü olduğu yolundaki tutanağı imzalamayan işadamı Sezai Yakar, 5 yıl önce açtığı davada 7 polis için karakolda darp suçlamasında bulunmuştu. Sonuçlanan davada Yakar'ın burnunu ve kolunu kıran 7 polise 'kasten yaralama' suçundan 14 aylık hapis cezası, "Sanık polislerin gelecekleri üzerindeki olası etki ve iyi halleri" nedeniyle 11 ay 20 güne indirildi ve bu ceza da ertelendi. Cezası ertelenen polislerden komiser Ergün Işıldar bir başka işkence davasında da sanık olarak yargılanıyor.

37 yaşındaki işadamı Sezai Yakar, 8 Haziran 2007 gecesi Taksim’e bağlanan Cumhuriyet Caddesi’nde trafik kontrolünde durduruldu. Ve kendi iddiasına göre, polislerden biri, “Doğubeyazıtlısın, kaçakçılıktan gelirlerin vardır, bize jest yap” dedi. Bunu kabul etmeyince gözaltına alınıp, Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Karakoldan sonra götürüldüğü ilk muayenede ‘darp yok’ denilen Sezai Yakar, sonrasıyla ilgili özetle şunları anlattı:

"Geri getirildiğimde Grup Amiri Ergün Işıldar, ‘Bu mu ukalalık yapan kişi’ diyerek, yumruk attı. Nezaretin yakınındaki odaya çektiler. Yere yatırdılar. Ergün Işıldar, botuyla sağ elimi ezdi. Boynuma doğru bastı. Kendimi kaybettim. Üstüme su döktüler. ‘Rüşvet verdiğim’ yazılı bir kâğıdı imzalamam istendi. İmzalamadım. Tekrar dövdüler.”



Daha sonra götürüldüğü Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde Yakar'ın ‘alt dudağında kesi, yüzünde, vücudunda yara ve şişlik’ olduğu belirlendi. Acıbadem Hastanesi’ndeki muayenede ise ‘Burunda yumuşak doku travması ve distal uç kırığı’ saptandı, 21 gün iş göremez raporu verildi.

Sezai Yakar’ın şikâyeti üzerine, 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 polis hakkında, ‘işkence sonucu vücutta kemik kırılmasına neden olmak’tan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada, aynı gün Yakar’la gözaltında olan bir tanık, “Bu arkadaşı karakolun iç odasında dövdüler. Elleri ve kolu kötü vaziyetteydi” diye ifade verdi.

Sanık polisler ise olay günü Yakar’ın alkollü olduğunu, rüşvet vermeye kalkıştığını ve hastaneye kaydı yapılırken ‘Kürdistanlı’ olduğunu söylediğini ve karakolda kendini sağa sola vurarak yaraladığını öne sürdü. Davanın önceki gün görülen duruşmasında Savcı Ali Kaya da Yakar’ın ‘nezarette duvarları yumruklayıp kendisini yaraladığını’ savunarak, polislere beraat istedi. Dün ise dava sonuçlandı. Mahkeme kasten yaralama suçundan, sanıklar Ergün Işıldar, İbrahim Maraş, Deniz Coşkun, Ersin Özdemir, Eryıl Kontbilek, Ali Akın ve Özgür Hüseyinoğlu'nu 14 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak bu cezayı, "Sanık polislerin gelecekleri üzerindeki olası etki ve iyi halleri" nedeniyle 11 ay 20 güne indirdi ve bu cezayı da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında erteledi.

Bu davada ceza alan Taksim Polis Merkezi Amiri Ergün Işıldar 10 Ağustos 2007’de Batmanlı Mehmet Nezir Çirik’in dalağı patlayacak şekilde dövülmesi olayında da sanıklar arasında yer alıyor. Çirik, amir Ergün Işıldar’ı emir veren olarak teşhis etmişti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Savcı Osman Çakır, esas hakkındaki ilk mütalaasında, Işıldar’ın da aralarında olduğu 7 sanık için ‘kasten yaralama’ iddiasıyla 8 yıldan az olmamak kaydıyla 10 yıla kadar hapis cezası istedi. Halen karar bekleniyor.