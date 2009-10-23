Karakolda dayak iddiası!

Antalya Kaleiçi'nde kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp götürüldüğü polis merkezinde tekme-tokat dayak atıldığını söyleyen 39 yaşındaki Meltem Şahin, "Bana polis merkezinde hafif kadın muamelesi yapan polisler bununla yetinmeyip gözüme biber gazı sıktı" dedi.Eşi emekli özel harekat polisi olan Meltem Şahin'in darp edilme anları ise o sırada polis merkezinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.19 Ekim gecesi arkadaşlarıyla birlikte Kaleiçi'nde bir kafeye gittiğini belirten Meltem Şahin, "Arkadaşımın, annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmesi gerekiyordu. Birlikte kalktık. Ben otoparka yöneldiğimde anahtarımın olmadığını fark ettim. Geri döndüğümde kafenin önünde kavga olduğunu gördüm. Polis orada bulunanları topluyordu. Beni de kavga eden gruptan zanneden polisler gözaltına alıp Yenikapı Polis Merkezi'ne getirdi. Kendimi ifade edemedim" dedi.Polis Merkezi'ne geldiklerinde birlikte getirilen kişilerin kendisinin onlarla ilgisi olmadığını söylediğini belirten Şahin, "Polis ikna olmadı. Bana hafif kadın muamelesi yaptı. Benim buna karşı çıkmam üzerine gözüme biber gazı sıktılar" diye konuştu.Sayısını bilemediği kadar polisin üzerine geldiğini ve tekme tokat dövdüğünü kaydeden Şahin, "Elime kelepçe taktılar ve her yanım yara ve bere içinde kaldı. Psikolojim bozuldu. O gece nezarette kaldım. Ertesi gün öğle saatlerinde aç ve susuz bırakılarak adliyeye çıkartıldım. Tutulan zabıtlarda polise hakaret ve yaralama suçları işlediğim iddia ediliyor. Fakat ben polisler tarafından darp edilirken çekilen görüntüler var" dedi.Nöbetçi mahkeme tarafından 3 bin lira kefalet ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldığını aktaran Şahin, "Adli Tabip'ten rapor aldım. Sonuna kadar hakkımı arayacağım" diye konuştu.Eşinin emekli özel harekat polisi olduğunu kaydeden Şahin, "Turizmin başkenti Antalya'da insanlar hukuk ve kanunlar çerçevesinde yargılanmalı ve gözaltına alınmalı" dedi.