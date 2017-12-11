Karakolda "Boşuna arama" demişlerdi; polis, sosyal medyada aranan tacizcinin kimliğini tespit etti

Ankara'da genç kadını evinin önünde taciz eden şüphelinin kimliği tespit edildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu taciz görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ne olmuştu?

Ankara'da tacize uğrayan bir genç kadın kendisini takip edip tacizde bulunan kişinin bulunması için sosyal medyadan "tacizcimi arıyorum" diye çağrıda bulunmuş, taciz olayının ardından karakola gittiğini ancak “Ankara’da kaç milyon kişi yaşıyor. Boşuna arama” dediklerini aktaran genç kadın bir sonuç alamadığını belirterek olayın yaşandığı görüntüleri buldu ve sosyal medyadan paylaşmıştı.

Tıklayın I Tacize uğradığı ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı: Karakola gittim, 'Boşuna arama' dediler!