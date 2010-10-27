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Yaşam

Karakolda 155’i aradı

Polislerin götürdüğü Kuştepe Polis Merkezi’nde dövüldüğünü söyleyen vatandaş, “Karakolda 155’i arayarak yardım istedim...

27 Ekim 2010 03:00

T24 - Polislerin götürdüğü Kuştepe Polis Merkezi’nde dövüldüğünü söyleyen vatandaş, “Karakolda 155’i arayarak yardım istedim. Telefondaki polis, ‘Orada kameralar vardır. Bir şey yapamazlar’ yanıtını verdi” dedi.

Mecidiyeköy’de üç arkadaşıyla birlikte dolaştığı sırada kimlik soran polislerin hakaretlerine maruz kaldığını öne süren Sezer Çelenk (39), duruma tepki göstermesi üzerine götürüldüğü Kuştepe Polis Merkezi’nde bir grup üniformalı polisin kendisini darp ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:  

Karakolda 155’i aradı

Yüzünden yaralanan evli ve iki çocuk babası Çelenk, “Karakolda 155’i arayarak yardım istedim. Telefonu elimden alarak beni hastanelik ettiler” diye konuştu. Olay, 24 Ekim Pazar günü gece yarısı meydana geldi. Çelenk yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bana ağıza alınmayacak küfürler ettiler. Kuştepe Polis Merkezi’ne götürüldüğümde hakaret ve küfürler devam etti. Yasal yollara başvuracağımı söylediğim zaman, küfreden polislerden birisi ‘Cumhurbaşkanına kadar yolun var’ dedi. Karakolun içinden 155’i arayarak yardım istedim. Mağdur olduğumu belirtip ekip göndermelerini istediğimde telefondaki polis ‘Orada kameralar vardır. Birşey yapamazlar’ yanıtını verdi. 155’in kayıtlarında bu konuşmalar mutlaka olmalı”.


‘Adam ölecek’

155’i aradığı sırada memurlardan birisinin elinden telefonu kaptığını öne süren Çelenk, “3-4 üniformalı polis beni darp etmeye başladı. Yaklaşık 15 dakika dayak yedim. Beni darp eden polisleri net bir şekilde hatırlıyorum. Olayı seyreden başka bir polisin ‘Bu adam ölecek, hastaneye götürün’ dediğini duydum. Sonra kendimden geçmişim” dedi.

Sabaha karşı hastaneye götürüldüğünü belirten Çelenk, şikâyet dilekçesinde, Polisler beni dövüp burnumu kırdı. Hastanede darp raporu istediğim halde verilmedi” dedi. Adli Tıp Kurumu’nun ön raporunda Çelenk’te “nasal dorsumda (burun sırtında) ödem, laserasyon (sıyrık şeklinde yaralar), durmuş epistaksis (burun kanaması)” tespit edildiği belirtildi. 


Adli Tıp Kurumu’nun verdiği rapor...
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Keyfi olamaz

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun durdurma ve kimlik sorma ile ilgili 4. maddesinde polisin hangi nedenlerle kişileri durdurabileceği  sıralanıyor. 4. maddede ayrıca polisin durdurma yetkisini kullanabilmesi için, “tecrübesinin ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerektiği” belirtilirken, “Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz. Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir” deniliyor.

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