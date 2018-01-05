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"Karakolda 10 polisle 'bu saçınız başınız ne lan' dayağı atıldı" iddiası

Polis tutanağına gençlerin Erdoğan'a küfür ve hakaret ettiği yazıldı

05 Ocak 2018 11:30

Çankırı’da uzun saçlı olduğu iddiasıyla polis tarafından “Palyaçolar” diye lakap takılıp gözaltına alınan gençlerin, dövülmesi şehri karıştırdı. Çankırı Esnaf Kefalet Kooperatifi ile Şoförler Odası Başkanı Necati Akdoğan’ın yeğenlerinin burnu kırıldı. Akdoğan’ın yakınlarından oluşan 200 kişi, Çankırı Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polis şiddetini protesto etti. 4 kişi gece saatlerinde serbest bırakıldı. Polis tutanağında gençlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a küfür ve hakaret ettiği yazdı.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre; İzmir'de çalışan Selim Akdoğan yılbaşı tatili nedeniyle memleketi Çankırı'ya geldi. Akdoğan şehir merkezinde arkadaşları ile gezerken sivil bir kişinin kendilerine ‘'Palyaçolar'' diye hitap ettiğini söyleyen Akdoğan ‘'Palyaçolar gelin buraya, bu saçınız başınız ne lan' şeklinde hakarete maruz kaldık. Aramızda tartışma çıkınca kardeşim Yavuz ve arkadaşlarım Ali Salih Metin, Burçin Dombaz ile birlikte bizi gözaltına aldılar'' dedi ve şunları söyledi:

"Tek suçumuz polisin bizim uzun saçımızı beğenmemesi"

“Polisler beni, ağabeyimi ve iki arkadaşımızı ters kelepçe vurup Asayiş Şube'ye götürdü. Emniyette en az 10 polisin şiddetine maruz kaldık. Merdivenlerden başlayarak 4. kata kadar dayak yedik. Burnum kırıldı. Koridorda saçlarımdan sürükleyip yumruk attılar ve suratıma tekme vurdular, copladılar. Burçin'in kafasında çatlak, ağabeyim Yavuz'un sırtında morluklar var. Ali de şiddete uğradı. Tek suçumuz polisin bizim uzun saçımızı beğenmemesi. Sonra da şiddete kılıf bulmak için bizim Cumhurbaşkanına küfür ettiğimizi öne sürdüler. Aksine emniyette bize ve ailemize galiz küfürler edildi. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk” 

Polisler hakkında soruşturma başlatıldı

‘'Palyaço dayağı'' sonrası Çankırı Valiliği, polisler hakkında soruşturma başlattı. Selim Akdoğan kendilerini emniyette döven polislerin alkollü olduklarını da iddia etti.

 

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