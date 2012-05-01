'Karakola, savcılığa başvurduk ama Tubamı korumadılar'

Adana’da boğazı sıkılarak öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Tuba Genç’in babası Özlem Genç (48), cinayet şüphelisi Tahsin Canbolat’ın (23), kızını daha önce 2 kez kaçırdığını, polise ve savcılığa şikâyetçi olmalarına rağmen hiçbir önlem alınmadığını öne sürdü.

Milliyet'in haberine göre, lise 3’üncü sınıf öğrencisi Tuba Genç, Adana’nın Çukurova ilçesi Şambayat Mahallesi TOKİ-Şehit Bahattin Kalaycı İlköğretim Okulu bahçesinde önceki gün saat 16.30 sıralarında basketbol oynayan çocukları seyrederken, daha önce arkadaşlık yaptığı Tahsin Canbolat yanına gelip konuşmak istedi.

Boğazını sıkıp sürükledi

Tuba Genç, ailesinin kendisiyle görüşmesini istemediğini söyleyip reddetti. İkili arasında tartışma çıktı. Tuba Genç’in bağırarak tepki göstermesi üzerine Tahsin Canbolat, basketbol oynayan çocukların bakışları arasında Tuba Genç’in boğazını sıkmaya başladı. Sonra da boğazından tutup sürüklerken, Tuba Genç hareketsiz kaldı.

Bahçede oynayan çocuklar, okulun yanındaki apartmanda oturan genç kızın babası öğretmen Özlem Genç’e haber verdi. Evden fırlayan baba Özlem ve anne Teslime Genç, gelirken, Tahsin Canbolat kaçtı. hemen ambulans çağrıldı, fakat gelen sağlık ekibi, Tuba Genç’in öldüğü belirledi. Cinayet zanlısı Taner Canbolat kısa sürede yakalandı.

Cinayetin ardından ifade veren baba Özlem Genç kızının ihmal kurbanı olduğunu ileri sürerek şunları söyledi: “Katil Tahsin Canbolat, kızımı iki kez kaçırıp zorla alıkoydu. Uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve adam yaralamak suçlarından kaydı bulunan Tahsin Canbolat, 2 yıldır kızımın peşini bırakmadı. Karakola başvurup, savcılığa dilekçe vermemize rağmen kızımı korumak için hiç bir şey yapılmadı.

'Kanuni yola başvurduk’

Sürekli tehdit ediyor, etrafında dolaşıyordu. Kanuni yollara başvurduğumuz için de elimiz kolumuz bağlı kaldı, hiç bir şey yapamadık.”

Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılan liseli kızının cenazesini alan acılı baba ve anne gözyaşlarına boğuldu. Tuba Genç’in cenazesi, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tuba’nın adını koluna kazımış



Emniyette ifadesi alındıktan sonra geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edilen cinayet zanlısı Tahsin Canbolat, kendisine soru soran gazetecilere saldırmaya kalkıştı. Bu sırada polisler zanlıyı güçlükle kontrol altına aldı. Tahsin Canbolat’ın kurbanının adını koluna kibrit barutuyla dövme olarak yazdığı görüldü.

Cinayeti güvenlik kamerası kaydetti

Tahsin Canbolat’ın Tuba Genç’in boğazını sıkarak öldürmesi okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kızın, katiline uzun süre direndiği, boğazını sıkmaktan yorulan katil zanlısının bir an parmaklarını gevşettiği, bu sırada kurbanın da çırpınarak elinden kurtulmaya çalıştığı, ancak başaramadığı görüldü.