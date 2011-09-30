-Karakola saldırıda 3 tutuklama daha SİİRT (A.A) - 30.09.2011 - Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde jandarma karakoluna yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi daha tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ziyaret beldesindeki jandarma karakoluna 25 Eylül 2011 günü düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişinin gözaltına alındığı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. Saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 4'e yükseldi. Teröristlerce söz konusu karakolun nizamiye girişine uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açılmıştı. Nöbetçi askerlerin karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden uzaklaşmıştı.