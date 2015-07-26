T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karakola getirilen kadın, polisi tokatladı

Genel bilgi taramasında hırsızlıktan aranması çıkınca sinirlenip polis memurunu tokatladı

26 Temmuz 2015 20:05

İstanbul Beykoz’da, bindiği taksinin sürücüsü ile sorun yaşayıp karakola getirilen kadın, genel bilgi taramasında hırsızlıktan aranması çıkınca sinirlenip polis memurunu tokatladı.

CİHAN'da yer alan habere göre kadından, bindiği taksinin şoförü de şikayetçi oldu. İddiaya göre, olay, şöyle gelişti: Elçin Y. isimli kadın ile bir arkadaşı Ulus'taki bir gece kulübünden çıktıktan sonra taksiye binerek Kavacık'a gitmek istedi. Taksi şoförü kadınların tarif ettiği sokağı bulamayınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi şoförü durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis Elçin Y., arkadaşı ve taksi şoförünü Kavacık Polis Merkezi’ne götürdü.

 

ETİKETLER

kadınpolistokat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24