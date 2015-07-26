Karakola getirilen kadın, polisi tokatladı

İstanbul Beykoz’da, bindiği taksinin sürücüsü ile sorun yaşayıp karakola getirilen kadın, genel bilgi taramasında hırsızlıktan aranması çıkınca sinirlenip polis memurunu tokatladı.

CİHAN'da yer alan habere göre kadından, bindiği taksinin şoförü de şikayetçi oldu. İddiaya göre, olay, şöyle gelişti: Elçin Y. isimli kadın ile bir arkadaşı Ulus'taki bir gece kulübünden çıktıktan sonra taksiye binerek Kavacık'a gitmek istedi. Taksi şoförü kadınların tarif ettiği sokağı bulamayınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi şoförü durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis Elçin Y., arkadaşı ve taksi şoförünü Kavacık Polis Merkezi’ne götürdü.