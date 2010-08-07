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KARAKOLA EKMEK TAŞIYAN ARAÇ YAKILDI TUNCELİ (A.A)

07 Ağustos 2010 21:46

-KARAKOLA EKMEK TAŞIYAN ARAÇ YAKILDI TUNCELİ (A.A) - 07.08.2010 - Tunceli'de jandarma karakoluna ekmek taşıyan araç, terör örgütü PKK üyelerince yakıldı. Edinilen bilgiye göre, Tunceli merkezden Sarıtaş köyünde bulunan jandarma karakoluna ekmek taşıyan sivil kamyonet, Tunceli-Ovacık kara yolunun 30. kilometresindeki Venk köprüsü mevkisinde terör örgütü PKK üyesi teröristlerce durduruldu. Araç içerisinde bulunan şoför, biri kadın 3 terörist tarafından indirildikten sonra kamyonet yakıldı. Olayın ardından bölgeye helikopterle asker sevkıyatı yapılırken, araç sürücüsünün Aşağı Torunoba Jandarma Karakolu'nda ifadesinin alındığı bildirildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldığı öğrenildi.

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