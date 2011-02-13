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KARAKOLA BOMBA ATMAK İSTEYEN 5 KİŞİ YAKALANDI BATMAN (A.A)

13 Şubat 2011 16:07

-KARAKOLA BOMBA ATMAK İSTEYEN 5 KİŞİ YAKALANDI BATMAN (A.A) - 13.02.2011 - Batman'da karakola bombayla saldırmak isteyen 5 kişinin yakalandığı bildirildi. Vali Ahmet Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batman İpragaz Mahallesi'ndeki Şehit Hasan Gül Karakolu'na saldırı planı hazırlayan 5 kişinin son anda fark edildiğini bildirdi. Yapılan takipte söz konusu kişilerin karakola yakın bir yerde etkisiz hale getirildiğini ifade eden Turhan, ''Etkisiz hale getirilen 5 kişiden 2'sinin üzerinde yapılan aramada 2 adet parça tesirli el yapımı bomba bulundu. Karakola saldırı girişiminde olan zanlıların yakalamasıyla büyük bir facia önlenmiş oldu'' dedi. Turhan, bütün birimlerde ekiplerin hazır duruma geçirildiğini belirterek, Şehit Hasan Gül Karakolu'na baskın düzenlemek isteyenlerin yakalandığını ve gözaltına alındığını, işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceğini kaydetti.

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