-Karakol saldırısına 1 tutuklama SİİRT (A.A) - 27.09.2011 - Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret Beldesi Jandarma Karakoluna yapılan silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Ziyaret Beldesi Jandarma Karakolu'na iki gün önce yapılan saldırının ardından düzenlenen operasyonda D.S. (32) gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan D.S. tutuklandı. Teröristlerce 25 Eylül tarihinde, Ziyaret Beldesi Jandarma Karakolu'nun nizamiye girişine uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açılmış, nöbetçi askerlerin karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden uzaklaşmıştı.