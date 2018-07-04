Karakol komutanı odasında ölü bulundu; Valilik "Tabancası ateş aldı" dedi

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, makam odasında ölü bulundu. Erzincan Valiliği, Bol'un kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), 03.07.2018 tarihinde makam odasında kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.