-Karakol binası ana sınıfına dönüştürüldü ERZURUM (A.A) - 22.09.2011 - Erzurum'un Palandöken ilçesindeki eski karakol binası, ana sınıfına dönüştürüldü. Palandöken ilçesinde bulunan Aziziye Araştırma Hastanesi bahçesindeki karakolun yeni hizmet binasına taşınmasının ardından boşalan bina elden geçirilerek, ana sınıfı olarak kullanılmaya başlandı. Palandöken Kaymakamı Şenol Esmer, Atatürk Üniversitesine ait olan ve daha önce karakol binası olarak kullanılan binanın yapılan çalışmalar sonrasında, anaokulu standartlarını taşıyan ana sınıfına dönüştürüldüğünü söyledi. Esmer, Atatürk Üniversitesinin binanın ana sınıfı yapılması teklifine olumlu bakmasıyla, çocuklar için ana sıcaklığını aratmayacak bir ortam hazırladıklarını belirtti. İlçede ana sınıfına gitmeyen çocuğun kalmaması için sürekli proje hazırladıklarını ve her fırsatı değerlendirdiklerini kaydeden Esmer, ''İlçemizdeki çocukların okul öncesi eğitime kazandırılması adına, geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalarda yüzde 36'ya varan başarı sağlandı. Bu yıl çıtayı yükseltmek için yeni adımlar attık ve çocuklarımıza ana sıcaklığını aratmayacak yeni bir mekan oluşturduk'' dedi. Esmer, ilçede bulunan Org. Selahattin Demircioğlu İlköğretim Okulu bünyesinde oluşturulan ana sınıfının, yöredeki anaokulu ihtiyacına önemli ölçüde cevap vereceğini, şu ana kadar 17 öğrencinin kaydının yaptırıldığını ve kayıtların devam ettiğini vurguladı. Kaymakamlık tarafından yeşil kartlı ailelerin çocuklarını da okul öncesi eğitime kazandırmak için hazırlanan ve SODES tarafından onaylanan projenin yürütüldüğünü belirten Esmer, ''Yeşil kart sahibi olan, maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin çocuklarını okul öncesi eğitime kazandırmak için bir proje hazırladık. Bu proje sayesinde ana sınıfına gitmeyen çocuğun kalmamasını amaçlıyoruz. Ayrıca görevli arkadaşlarımızda, çocuklarını ana sınıfına göndermeleri için ailelerle bire bir görüşmelerini sürdürüyor'' dedi. -Nezarethane kitap ve oyuncak deposu oldu- İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Özer de ana sınıfına dönüştürülen eski karakol binasının eğitime kazandırılması adına Atatürk Üniversitesinin büyük katkısının olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Yaklaşık 20 bin liraya harcanarak ana sınıfına dönüştürülen karakolda daha önce nezaret olarak kullanılan oda, kitap ve oyuncaklarının konulduğu depo haline getirildi. Bir nezarethane de temizlik malzemelerinin konulacağı depo olarak dizayn edildi. Zeminde kullanılan halılar dahi özenle seçildi. Palandöken Belediyesi de ana sınıfımızın bulunduğu binanın çevre düzenlemesini yapacak.''