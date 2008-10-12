Karakol baskınlarına karşı 'robot nöbetçi'

Terör örgütü PKK'nın karakollara saldırılarına karşı caydırıcı güç olarak "robot nöbetçi" sistemi geliştirildi. İMTAKS adı verilen sistem yaklaşanı tespit ediyor, operatörü uyarıyor ve üzerindeki silah sayesinde gerekirse ateş edebiliyor.



Yüksel Holding bünyesindeki Yüksel Savunma Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Hayri Esen, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları robot nöbetçi İMTAKS'ı, "Bu bir silah değil. Silah konulan bir sistem. Hiç bir sistem terörle mücadelede tek başına yeterli değildir. Bu sistem kurulunca şehit sayısının azalmasını umuyoruz. En çok şehit ilk ateşte verilir. Birliği ilk ateşte koruma altına alabilecek bir yöntem geliştirmek için yola çıktık" sözleriyle açıkladı. İşte talepler doğrultusunda geliştirilerek üretime hazır olacak İMTAKS'ın özellikleri:



Uzaktan kumanda ediliyor



Askerin kullandığı G3, MG3, Kaleşnikof tipi her türlü uzun namlulu silah sisteme kolayca monte ediliyor. Silahın bulunduğu platform karakolun dışında "nöbet bekleyeceği" yere kuruluyor. Sistemin üzerindeki gece ve gündüz farklı koşullara göre çalışan kamera ve algılayıcılar hareketi veya alanda değişiklik olursa tespit ediyor, takip ediyor ve operatörü uyarıyor. İMTAKS, yaklaşan cisimi ya da farklılık gösteren yeri ekranda askere gösteriyor. Silahı uzaktan kumanda eden asker silahını ateşleyebiliyor.



Basit sistem gelişmiş yazılım



Sistem son derece basit olduğu için kullanımı çok kolay. Bir defa joystick ile bilgisayar, video oyunu oynamış biri silaha hemen kumanda edebiliyor. Hiç joystick görmemiş biri de nasıl çalıştığını çok hızlı anlıyor. Öte yandan bu basit sistem çok gelişmiş bir yazılımla çalışıyor. İMTAKS nöbet bekleyeceği yerdeki tehlikeli noktaları, teröristin yaklaşma açısını, bölgenin coğrafyasını öğreniyor. Nöbet beklediği yerde ısı artar, hareketlilik olursa ya da coğrafyada her hangi bir değişiklik olursa, örneğin bir çalının yeri değişirse sistem nöbetçiyi uyarıyor. Bu sayede sistem başka yeri gözetlerken teröristin gizli gizli yer değiştirmesi tarih oluyor.



Hedefi takip ediyor



İMTAKS aktif hale gelince hedefi otomatik olarak takip altına alıyor. Bu sayede kilometrelerce öteden belirlenen bir kişinin bütün hareketleri izleme altına alınabiliyor.



Tamamıyle Türk tasarımı ve yapımı



Ürün terörle mücadele kapsamında çalışma yapanların desteği ve Türk mühendislerin fikirleriyle gelişti. Ürünün arkasında Türk tasarımı ve KOBİ'lerin desteği yer alıyor.