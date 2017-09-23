Karakoçan'da İHA'lı terör operasyonu: 5 terörist öldürüldü 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Karakoçan İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin insansız hava aracı (İHA) kullanarak düzenlediği operasyonlarda PKK\'lı 5 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yakalandı.

Karakoçan İlçesi\'ne bağlı Bulgurcuk Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı. Sıcak temas sonucu silahlı İHA\'nın akıllı mühimatla yaptığı atışta 3 terörist öldürülürdü. Kaçan teröristler ile bunları takip eden güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmada 2 terörist daha öldürüldü. Çatışmalar sırasında 1 terörist yakalanırken, bölgede operasyonlara devam ediliyor.

