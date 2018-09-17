Karakoçan'da 13 yaşındaki 4 çocuk Elazığspor'a transfer oldu

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)

ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesinde futbol branşında faaliyet gösteren bir futbol akademisinde yetişen 13 yaşındaki 4 çocuk, TFF Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden Tetiş Yapı Elazığspor\'a transfer oldu.

Karakoçan ilçesinde geçen yıl faaliyete giren ve 36 çocuğun eğitim gördüğü futbol akademisinde futbol eğitimi alan 13 yaşlarındaki Arda Özpolat, Abdulmelik Uzun, Azat Güneş ve Bünyamin Dumandağ, Tetiş Yapı Elazığspor\'un kadrosuna dapil edildi. Futbol akademisinin antrenörü Cihat Usta, ilçe genelindeki sahalarda futbol oynayan çocukları keşfederek, geçen yıl açtıkları akademiye gelmelerini sağladığını belirterek, \"Geçen yıl açtığımız akademide bir yıl eğitim gören 36 çocuğumuzdan 4\'ü Elazığspor\'a transfer oldu. Kulüp bu çocuklarımıza eğitimlerine devam etmelerini de sağlayacak. Yani çocuklar hem futbol eğitimlerine devam edecek, hem de normal eğitimlerine de devam edecek. Eğitim süresince bize ve çocuklarına inanarak destek veren ailelerini de yürekten kutluyorum. Karakoçan\'da futbol potansiyeli olduğuna yürekten inanan biri olarak çocuklarımızın başarılarının katlanarak devam edeceğini ümit ediyorum. Öğrencilerimin bundan sonraki hayatında büyük başarılara imza atacaklarını ve gelecekte milli takımın gelişim liglerinde oynamalarını temenni ediyorum\" diye konuştu.

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