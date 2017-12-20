Karakoçan ilçesi doğal gaza kavuştu

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesinde 2 yıl önce başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla ev ve işyerlerine doğal gaz bağlantısı yapıldı.

Karakoçan ilçesi Elazığ\'ın doğal gaza kavuşan ilk ilçesi oldu. 2015 yılının Kasım ayında doğal gazın ilçeye getirilmesiyle ilgili başlatılan çalışmalar 18 Aralık gününde tamamlandı. Karakoçan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kocabey ile Elazığ Aksa Doğalgaz İl Müdürü Resul Korkamaz\'ın katımıyla düzenlenen törenle ilçe merkezindeki bağlantı hatları tamamlanan ev ve işyerlerine doğal gaz verildi. İlçenin doğalgaza kavuşması için emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Kocabey, doğalgazdan ilk etapta ilçe merkezinin yaklaşık yüzde 70\'inin faydalanacağını belirterek, önümüzdeki yıl ilçenin genelinin yanı sıra Sarıcan beldesine de doğal gazın verileceğini söyledi.

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