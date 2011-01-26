-KARAKIŞ YURDU ESİR ALDI ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Kar yağışı ve tipi yurt genelinde yaşamı olumsuz yönde etkilemeye başladı. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Bolu Dağı'nda iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve etkili olan sis, D-100 karayolunun Bolu Dağı bölümü ile Düzce bölümündeki Karanlıkdere mevkisinde görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürürken, Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Cumartesi gecesi başlayan ve aralıklarla etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı ''oteller bölgesi''nde 100 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığının gündüz eksi 6, gece de eksi 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, havanın açtığı, cuma gününe kadar yağışın beklenmediği bildirildi. Edirne'de ise dün başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetreye ulaştı. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisiyle dün gece başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüştü. İl Özel İdaresi, Edirne Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin sorumluluk bölgelerindeki çalışmalar nedeniyle kapalı köy yolu bulunmuyor. Ulaşımda güçlük yaşanan Uzunköprü ilçesine bağlı Süleymaniye, Harmanlı ve Çalıköy yollarında İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Hamzabeyli, Kapıkule ve Pazarkule sınır kapıları yollarının açık tutulması için çalışmalar sürdürülüyor. Kırklareli'de soğuk hava ve yollarda oluşan buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor. 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 3, Kofçaz'da 2 ve Demirköy'de ise 7 köy yolu olmak üzere toplam 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Sabah erken saatlerden bu yana Karayolları 15. Şube Şefliği ve Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Demirköy ilçesinde sürücüler zincir takarak yollarına devam ediyor. Kırklareli Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, sabah erken saatlerde buzlanma olan halkın yoğun olduğu hastane ve okul önleriyle, rampalarda tuzlama çalışması yaptı. Bazı süs havuzları buz tuttu. Demirköy ilçesinde kar yağışı sona ermesine rağmen araçlara zincir takılarak ulaşım sağlanırken, ilçede kar kalınlığı 15 santimetre, Mahyatepe'de ise 25 santimetreye ulaştı. Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde ve Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yollarında kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Antalya-Konya karayolunun Antalya'nın Akseki ilçesiyle, Konya'nın Seydişehir ilçesini bağlayan bölümünde yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz araçların geçişine izin verilmediği bildirildi. Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde dünden bu tarafa aralıklı olarak yağan kar, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Dün gece trafikte yer yer aksamalar meydana gelirken, yol yaklaşık üç saat trafiğe kapandı. Yoğun çalışmalar sonucu kontrollü olarak trafiğe açılan yolda bugün de iş makineleri yolu sürekli açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yolda kalan araçların da çekilmesiyle trafiğin normal seyrine döneceği ifade edildi. Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki'nin Yarpuz beldesinden itibaren zincir takılmayan araçların trafiğe çıkmasına izin vermiyor. Zinciri bulunmayan araçlar Yarpuz beldesindeki dinlenme tesislerine yönlendirilirken, tırların da geçişine izin verilmediği ve dinlenme tesislerinde bekletildiği bildirildi. Kastamonu İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre de, kar yağışı nedeniyle Azdavay'da 45, Araç'ta 7, Çatalzeytin'de 10, Daday'da 10, Devrekani'de 15, İnebolu'da 15 ve Küre'de 20 olmak üzere 122 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor. Kış turizm merkezlerinden Ilgaz Kayak Merkezinde de kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Buzlanma nedeniyle Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden Bursa ve Edirne'ye yapılan otobüs seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinde ise buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan Şarköy-İstanbul yolunun Karıştıran mevkisi Karayolları ekiplerince trafiğe açıldı. Bölge Trafik ekipleri de sürücülerden yola çıkacak araçlarına zincir takmaları, takoz ve çekici alet bulundurmalarını istedi. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü Marmara Denizi'nde, Boğazlardan geçmek üzere seyreden 41 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarına devam edemeyince rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine çevirerek demirlediler. Geceyi de tüm ışıklarını yakarak Şarköy'de demirli geçiren gemilerde bulunan personel de, olumsuz hava koşulları yüzünden karaya çıkamayarak geceyi gemilerinde geçirdi. Sabah saatlerinde ise 29 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket ettiler. 12 gemi ise hava koşullarının daha da düzelmesi için Şarköy'de demirli bekliyor. Kış, doğu kesimlerinde de etkili oluyor. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gece geç saatlerde başlayan ve aralıksız süren kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçenin çevre illerle bağlantısını sağlayan Çelikhan-Adıyaman ve Çelikhan-Malatya karayollarında ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. İl Özel İdaresi ekipleri karayollarını ulaşıma açık tutmak ve kapanan karayollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çelikhan'da kar kalınlığının ilçe merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştığı bildirildi. -UÇAK SEFERLERİ- Türk Hava Yolları (THY) ve Anadolu Jet'in İstanbul-Sivas uçak seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. THY'nin bugün yapılması gereken TK-2662 sayılı İstanbul-Sivas ile TK-2663 sefer sayılı Sivas-İstanbul uçak seferleri, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı çevresinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi. Anadolu Jet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan TK-7294 sefer sayılı İstanbul-Sivas ile TK-7295 sefer sayılı Sivas-İstanbul uçak seferinin de iptal edildiği kaydedildi. -SİVAS-MALATYA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI- SİVAS (A.A) - 26.01.2011 - Kar yağışı ve esinti nedeniyle kapanan Sivas-Malatya karayolu ulaşıma açıldı. Kar yağışı ve esinti nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Malatya karayolunun Kangal Alacahan-Hekimhan arası, bölgede karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından trafiğe yeniden açıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma açıldı. Gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolunun Pınarbaşı-Gürün arasındaki bölgede 3 tır ile 7 otomobil mahsur kalmış, yol ulaşıma kapanmıştı. Karayolları 6. Bölge Müdürü Mustafa Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece mahsur kalan araçların sabah 6 araçlık ekiple kurtarıldığını hatırlattı. Pınarbaşı-Gürün arasındaki 8-10 kilometrelik yolda tipi nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını, bu nedenle yolun ulaşıma kapandığını belirten Karademir, ekiplerin aralıksız çalışması sonucu yolun yeniden ulaşıma açıldığını kaydetti. Kayseri-Erciyes yolunun ise halen ulaşıma kapalı olduğunu bildiren Karademir, ana arterlerde kapalı yol bulunmadığını söyledi. Öte yandan, Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipiden dolayı kapanan Develi ilçesinde 4, Pınarbaşı ilçesinde 3, Yahyalı ilçesinde 3 ve Sarız ilçesinde 10 köy yolunun açılması için Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.