-Karakaya'nın mutluluğuna bakanlar şahit oldu ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Çiğdem Çiğnitaş ile evlendi. Rixos Otel'deki törenin başında Kocatepe Camisi'nin imamı İsmail Coşar Kur'an-ı Kerim okudu. Şahitliğini Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt'in yaptığı nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Gökçek, imzaların ardından çifte mutluluklar diledi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk temennisini hatırlatarak, vatana, millete hayırlı en az 3 çocuk diledi. Arınç da konuşmasına çifte mutluluklar dileyerek başladı. İsveç Dışişleri Bakanı Bildt'in, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya geldiğini, davet üzerine nikah törenine katıldığını belirten Arınç, ''Umarım, Türkiye'de katıldıkları ilk nikahtır, onlar da çok sevinmişlerdir, çok hoşlarına gitmiştir'' dedi. Karakaya'nın Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüttüğünü dile getiren Arınç, şunları söyledi: ''Genel müdür olarak ataması yapıldıktan sonra evli olup olmadığını ihtiyaten sordum, 'bekarım' deyince samimi olarak pişmanlığımı ifade ettim. 'Senin bekar olduğunu bilseydim seni genel müdür yapmazdım' dedim. Meclis Başkanlığım sırasında da gençlerin mutlaka evlenmesinin, güzel bir aile kurmasının çok önemli bir sorumluluk olacağı inancındaydım. O da söz verdi, ben de takip ettim. Çok şükür verdiği sözü çok güzel tuttu. Yine çok güzel bir ailenin, çok hanımefendi kızıyla nişanlandılar. Kısmet oldu istemeye gittim, nişanlarına da gittim, bugün de nikahlarına katıldım. Bizim inancımızda, geleneklerimizde evliliğin yeri çok önemli. Gençler güzel bir aile kurarlarsa toplum da güzel olur. İnşallah kardeşlerimizin her zaman örnek olarak göstereceğimiz aile yuvası olacaktır, buna inanıyoruz.'' İsveç Dışişleri Bakanı Bildt de törene davet edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bildt, ''Arkadaşım Sayın Ahmet Davutoğlu ile dünyada yapılacak şeylerden bahsederken, daha önemli şeyler olduğunu da görüştük ve kendisinin davetiyle düğüne katıldık'' dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da güzel bir yuva kurmanın, güzel bir dünya kurmak anlamına geldiğini ifade ederek, ''İyi bir yuva iyi bir dünyanın ilk işaretidir. Bu kurulan yuvayla yeni bir dünyanın inşa edildiğine inanıyoruz ve iki dışişleri bakanı olarak yeni dünyanın başlangıcına şahitlik etmenin onurunu yaşıyoruz'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Arınç, geline evlilik cüzdanını verdi. Nikah törenine, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TİKA Başkanı Serdar Çam, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve bazı basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Bu arada, konuk Dışişleri Bakanı, nikah törenin sonunda çifte bir hediye verdi.