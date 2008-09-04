'Karakalem Resimler'in kitabı

"Parke taşlarla döşeli yokuş, hiç sonu gelmeyecekmiş gibi uzayıp gidiyor önünde. Az önce çiseleyen yağ­murun kayganlaştırdığı zeminde güçlükle yürüyor­sun. Çok hızlı hareket etmen gerek oysa, gökyüzünü kaplayan simsiyah bulutlar birazdan bastıracak yağ­murun habercisi."



Son dönem öykücülüğümüzün usta kalemlerinden Ayşe Sa­rısayın, Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü alan 'Denizler Dört Du­var' ve Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan 'Yorgun Anılar Zamanı' adlı kitaplarından sonra, yeni öyküleriyle okurlarımı­zın karşısına çıkıyor. Karakalem Resimler, Sarısayın’ın öy­kücülüğünde yeni bir adım, tam bir olgunluk dönemi çalış­ması. Farklı sosyal kesimlerden kadınları anlatan bu öykülerdeki insan sıcaklığı, yazarın öykü kişileriyle kurduğu insanî bağ, şiirsel dil ve tutkulu anlatım, elinizdeki kitabı değerli kılan özelliklerden yalnızca birkaçı.



Ayşe Sarısayın kimdir?



Orta öğrenimini İstanbul Alman Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi kimya mühendisliği bölümünden mezun oldu(1981). 1985 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı İşletme İktisadî Enstitüsü'nü bitirdi.



Babası Behçet Necatigil'e ilişkin anılarının yer aldığı 'Çok Şey Yarım Hâlâ' adlı kitabı 2001 yılında (Yapı Kredi Yayınları) yayınlandı. Denizler Dört Duvar (Can Yayınları,2003) adlı ilk öykü kitabına 2004 Yunus Nadi Öykü Ödülü verildi. 2005 yılında ise, 'Yorgun Anılar Zamanı' adlı öykü kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı.

