Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, " Akit’in arkasında, hiçbir tarihte holdingler, büyük işadamları olmadı" dedi.

Karahasanoğlu, gazetenin matbaa sorumlusu ve aynı zamanda eniştesi olan Mustafa Kışlacık'ın ardından kaleme aldığı yazıda, "Genelkurmay’a bir dönem hakim olan darbeci zihniyetin hazırladığı belgelerde aşikar şekilde yer alan, 'matbaa tesislerine sabotaj'lara karşı hazırlıklı olan Mustafa Kışlacık’larla var oluyordu.. Akit bir ekip ruhu ile çalıştığı için, hemen hepsi bir holdingin öne çıkardığı gazetelere karşı, hakikatin sözcüsü oldu. Bu gazeteyi var etmek için çalışan herkese şükranlarımızı dillendirirken.. Vefat etmişlere de, bir Fatiha dileğinde bulunurken. Son olarak da, dün toprağa verdiğimiz. Mustafa eniştemiz için, Mustafa Kışlacık için dua temennisinde bulunuyorum.." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu yazısında, "Akit’in arkasında, hiçbir tarihte holdingler, büyük işadamları olmadı. Bir avuç inanmış insan.. Bir avuç birbirine ölümüne destek olan insan.. Bu gazetenin, 28 Şubat süreçlerine karşı, dimdik ayakta durmasını sağladı.. Sonraki süreçlerde de çizgisinden hiç ayrılmadan, inananların yanında saf tutmasını sağladı." değerlendirmesini yaptı.