-KARAHAN'IN SAVCILIK SORGUSUNA DEVAM EDİLECEK ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kanal 7 Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına yaklaşık 7 saat ifade verdikten sonra tekrar Emniyete götürüldü. Cumhuriyet Savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Zahid Akman'ın ardından, Kanal 7 Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan'ı sorguladı. Yaklaşık 7 saat süreyle savcıların sorularını yanıtlayan Karahan, daha sonra tekrar Emniyete götürüldü. Karahan'ın savcılık sorgusuna ara verildiği öğrenildi. Karahan'ın ifadesinin alınmasına gün içinde devam edilmesi bekleniyor.