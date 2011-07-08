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KARAHAN'IN SAVCILIK SORGUSUNA DEVAM EDİLECEK ANKARA (A.A)

08 Temmuz 2011 10:30

-KARAHAN'IN SAVCILIK SORGUSUNA DEVAM EDİLECEK ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kanal 7 Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına yaklaşık 7 saat ifade verdikten sonra tekrar Emniyete götürüldü. Cumhuriyet Savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Zahid Akman'ın ardından, Kanal 7 Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan'ı sorguladı.  Yaklaşık 7 saat süreyle savcıların sorularını yanıtlayan Karahan, daha sonra tekrar Emniyete götürüldü.  Karahan'ın savcılık sorgusuna ara verildiği öğrenildi. Karahan'ın ifadesinin alınmasına gün içinde devam edilmesi bekleniyor.

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