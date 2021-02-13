"Karagümrük maçı Erol Bulut'un son şansı, yöneticiler Gerrard'ı getirmek istiyor"

Süper Lig'de pek çok takımda sportif direktörlük yapan Ozan Zeybek, Karagümrük maçında Erol Bulut'un son kez Fenerbahçe teknik direktörü olarak sahaya çıkabileceğini, yeni dönem için ise Steven Gerrard'ın düşünüldüğünü söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ozan Zeybek, "Karagümrük maçından iyi bir sonuç çıkmazsa Fenerbahçe, Erol Bulut'la yollarını ayıracak. Şu anda yönetim etik olmaz düşüncesiyle bir görüşme yapmıyor; ama yöneticiler Steven Gerrard'ı göreve getirmek istiyor. Şu anda Glasgow Rangers ile şampiyonluğa gidiyor; bu durumda onu getirmek zor olur.'

Pelkas, Karagümrük maçında yok, bir sonraki maçta oynayacak. Gustavo 3 maç daha oynayamayacak. İrfan Can Kahveci 2 maç daha oynayamayacak. Takım içerisinde bir huzursuzluk var. Hiçbir futbolcu oynama isteği duymuyor. Edindiğim bilgi bu yönde. Erol Bulut'la bir sorunum yok; ama Erol Bulut'la Fenerbahçe'nin geldiği nokta bu maalesef; bence Karagümrük maçı Bulut'un son maçı olacak" şeklinde konuştu.