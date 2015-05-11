Karagümrük çetesinin lideri Nuri Engin'in oğlu firar etti

Kamuoyunda "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün lideri Nuri Ergin'in, Edirne'de gözaltına alınan oğlu Anıl Ergin, sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden kaçtı.

Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Ergin dün, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülen Ergin, buradan firar etti.

Ergin'in, bir otomobille Kırklareli yönüne doğru kaçtığını belirleyen polis, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler otomobili, Kırklareli Karahıdır Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında boş halde buldu.

Operasyonu emniyet müdürü yönetti

Kırklareli'nde, Anıl Ergin'in yakalanması için Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay'ın yönettiği operasyon başlatıldı. Polis, Ergin'in içinde olduğu öne sürülen 22 DC 979 plakalı otomobili takibe aldı. Bir süre devam eden kovalamaca sonucu otomobil, Asilbeyli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Anıl Ergin kaza yapan otomobilden kaçtı

Ergin, kaza yapan otomobilden inerek kaçtı. Olay yerinden kaçmaya çalışan G.G. ile E.K. gözaltına alındı.

Operasyonu genişleten ekipler, Ergin'e yardım ettiği iddia edilen kişilerin bulunduğu 22 UN 967 plakalı otomobili de takibe aldı. Pınar Mahallesi Vatan Caddesi'ni araçlarıyla trafiğe kapatan polis, otomobili durdurdu. Araçtaki S.K. ile İ.Ö de gözaltına alındı.

Bu arada ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında araçlar üzerinde uygulama yaptı. Özel hareket polisleri de Kavaklı beldesi yakınlarında hazır bekletildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliler, işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.