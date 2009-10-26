Karadziç, duruşmayı boykot ediyor

Eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karadziç'in yargılandığı dava Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde başladı.



Ancak mahkemeyi boykot eden Karadziç duruşmaya katılmadı.



BBC'nin haberine gçre eski Bosnalı Sırp liderin boykot gerekçesi ise, savunmasını hazırlamak için daha en az dokuz aylık bir süreye ihtiyaç duyması.



Karadziç'e soykırım yapmak, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemek de dahil 11 ayrı suçlama yöneltiliyor.



Karadziç'e yöneltilen suçlamalar arasında, 1995 yılında Srebrenitza'da 8 bin Bosnalı müslümanın öldürülmesine karışmak da var.



64 yaşındaki Karadziç, 13 yıllık kaçışının ardından yakalanıp, Lahey'deki Eski Yugoslavya için Uluslararası Savaş suçları Mahkemesi'ne teslim edilmişti.



Tüm suçlamaları reddeden ve kendi savunmasını üstlenen Karadziç, savunma yapmak için kendisine yeterince zaman verilmediği için ilk duruşmayı boykot edeceğini söylemişti.



Karadziç geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada 'Bu mahkemenin önüne gelen en karmaşık, önemli ve hassas dava uygun bir hazırlık olmadan başlamak üzere' demişti.



Mahkemenin başlangıç tarihi daha önce iki kez ertelenmişti.



Karadziç de bu açıklamayı davanın 10 ay daha ertelenmesi talebinin reddedilmesinin ardından yaptı.



Geçen Temmuz ayında, Karadziç ABD'li arabulucu Richard Holbrooke'un 1996'da kamu görevlerinden istifa etmesi karşılığında dokunulmazlık sözü verdiğini iddia etmiş ve davanın düşmesini talep etmişti. Mahkeme bu talebi redderken, Holbrooke da Karadziç'in iddiasını yalanladı.



Yargıçların önündeki seçenekler



Lahey'deki BBC muhabirine göre, Karadziç'in sanık sandalyesinde bulunmaması davanın seyrini belirsizliğe itiyor.



Yargıçların önündeki seçenekler, davayı ertelemek, Karadziç'i temsil edecek bir avukat atamak, davaya Karadziç olmadan başlamak ve Karadziç'i zorla mahkemeye getirmek olarak sıralanıyor.



Kendi savunmasını üstlenen Karadziç'in gelecek haftaya kadar açılış konuşmasını yapması beklenmiyor.



Karadziç'in avukatlarından Peter Robinson Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, müvekillinin hazır olana dek davayı boykot edeceğini söyledi.



Eski Bosnalı Sırp lider, mahkemenin yönelttiği suçlamalara resmen bir yanıt vermeyi reddedeceğini kaydetmiş, ancak 'masumiyetini kanıtlamak için' mahkemeyle işbirliği yapacağını vurgulamıştı.



Karadziç'e 1995'te iki soykırım suçlaması yöneltilmiş ve 1992-1995 yılları arasında 100 binden fazla kişinin ölümüne neden olan savaşta Bosnalı Müslümanlar, Hırvatlar ve Sırp olmayan sivillere karşı çeşitli suçlar işlemekle itham edilmişti.



Suçlamalara Saraybosna kentinin kuşatma altında tutulduğu 44 ay boyunca 12 bin sivilin öldüğü topçu ve keskin nişancı saldırıları da dahil.



Karadziç ayrıca, Temmuz 1995'te Srebrenitza'da 7 binden fazla Bosnalı Müslüman erkeğin öldürüldüğü katliamın arkasındaki isim olmakla da suçlanıyor.



Karadziç suçlu bulunması durusunda ömür boyu hapis cezası alabilir.



Karadziç Temmuz 2008'de Belgrad'da sahte bir isim altında yaşarken, bazı yetkililer sıranın General Ratko Mladiç'e de geleceğini söylemişti.



Ancak aradan bir yıldan fazla süre geçmesine karşın Mladiç hala firarda.