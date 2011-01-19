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Karadon'daki 2 madencinin cesetlerine 8 ay sonra ulaşıldı

Karadon faciasının kurbanı iki işçinin cesetlerine ulaşıldı.

19 Ocak 2011 02:00

T24 - Zonguldak'ta 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciasında ölen 30 madenciden 41 yaşındaki Dursun Kartal ile 31 yaşındaki Engin Düzcük'ün cenazelerine ulaşıldığı belirtildi.

Zonguldak’ta, geçen yıl 17 Mayıs’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında ölen 30 madenciden 41 yaşındaki Dursun Kartal ile 31 yaşındaki Engin Düzcük’ün cenazelerine 246 gün sonra ulaşıldı.

Çinli Sino Steel Industr Trade Group Corporation firmasının 19 kişilik ekiple 8 ay önce facianın yaşandığı Karadon Yeni Servis Kuyuyusu’nda yürüttüğü çalışmalarda, 2 madencinin cesedi yerin 720 derinliğinde kuyunun dibinde bulundu.

Patlama sırasında savrulan ve su dolu kuyuya düştüleri belirlenen madenciler yaşındaki Dursun Kartal ve Engin Düzcük’ün cenazelerinin çıkartılması için çalışma başlatıldı.


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