Karadenizli'nin suntadan kokpit sefası

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Vatan'ın haberine göre, Trabzon Akçaabat İlçesi’ne bağlı Darıca Beldesi’nde yaşayan ve TRT Trabzon Gençlik Korosu’nda kanun çalan müzisyen Alihan Kolaylı, havacılık sevgisini bir adım ileriye götürdü. İki katlı evlerinin 7.5 metrekarelik bodrum katında, kontraplaktan bir Boeing 737 kokpiti inşa eden ve uçuş simulatörü yapan Alihan Kolaylı, Boeing 737 kokpitini birebir kurmaya çalıştığı sisteme bugüne kadar 10 bin liraya yakın masraf yaptığını söyledi. Havacılığı küçük yaşlardan itibaren sevdiğini belirten Kolaylı şöyle dedi:“Havacılık bende büyük bir tutku. Bu sistemi kurmaya yaklaşık 5 yıl önce karar verdim. 2.5 yıl önce çalışmalara başladım. Hazır alınınca yaklaşık 40 – 50 bin euro’ya mal olabilecek bir simulatörü, ayrı ayrı aldığım parçaları kendim montajlayıp bağlantılarını kendim yaparak yaklaşık 10 bin liraya mal ettim. Ailem de bana destek verdi. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de bu sistem 7 kişide var. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum.” Genellikle akşam saatlerinde sanal uçuş yaptığını belirten Kolaylı, “İnternet üzerinden online uçtuğum için kule konuşmaları ve uçuş sistemleri birebir aynı. Yurtdışı ve yurtiçinde bir çok havalimanına uçuyorum. Her gün yaklaşık bir saat uçmaya çalışıyorum. İnternet üzerinden sanal uçuş yapan kişilerle konuşup kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Kolaylı, havacılığa sevdalı olan gençleri de kendisi gibi sanal uçuşa davet etti.