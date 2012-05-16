Karadenizliler'e öneri: Fındığı kesin, kivi dikin

Dünya fındığının yüzde 75’ini karşılayan Türkiye’de fındık tüketimin artırılması için art arda kampanyalar düzenlenen bir dönemde vatandaşlara tuhaf bir öneri geldi: Fındığı kesip yerine kivi dikin

Türkiye, fındık üretiminde dünyada liderliğini korurken, ülke genelinde fındık tüketiminin artırılması için çok sayıda reklam kampanyaları düzenlendi. Kampanyalara destek veren pek çok ünlü isim de vatandaşlara çağrıda bulundu.

''Kivinin Sorunları'' başlıklı panel konuşan Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, vatandaşlardan fındık yerine kivi dikmelerini istedi.

Yusuf Uzunlar, şunları söyledi:

''Fındık mı karlı, kivi mi karlı diye soracak olursanız, kivi daha kârlı. Ancak fındıkla kiviyi aynı kefeye koymamak lazım, ikisinin de konumu ve yeri ayrı.

Fındık belki her yerde olur ama kivi asla olmaz. Kivi daha hassas bir meyve türü. Genellikle taban arazi ve düz arazi gibi yerlerle yetişir. Kivi toprağı verimli ve suyu bol olan yerleri ister.

Eğer toprak verimliyse ve su da varsa vatandaşlarımız mutlaka fındığı kesip yerine kivi diksinler.

Bir dönüm fındık bahçesinde 200 kilo civarında fındık oluyorsa aynı dönüm araziye dikilen kividen 2,5 ton civarında hasat elde ediliyor.

Kivinin aynı zamanda kurutma derdi de yok, toplanması da oldukça basit ve zevkli. İşçilik bedeli hiç yok denecek kadar az.''

Panele, Ordu Vali Yardımcısı Mustafa İmamoğlu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Musa Sağlam, Ordu Ziraat Odası Başkanı Necat Avcı ve çok sayıda üretici katıldı.