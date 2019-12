Karadenizliler, 'lazvivor'da yarışıyor

T24

'Birinci olan ilin temsilcilerine 30 bin lira'

Yerel Mavi Karadeniz Televizyonu’nda yayınlanan, Karadeniz yarışıyor ’Lazvivor’ yarışmasının İstanbul’da başlayan çekimleri, Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’ne bağlı Ayder Yaylası’nda sürüyor. Karadeniz’in 18 ilinden 3’er yarışmacının katıldığı ve her hafta bir ilin elendiği yarışmada adaylar zorlu doğa şartları ile mücadele ediyor. Avlanma, doğayla mücadele içeren beceriler, hayvan bakımı ve ihtiyaç temini, el becerilerine dayanan kültürel yarışmalar ile yöre kültürünü yansıtan çalgılar ve oyun becerileri ana temalarında, sepet örme, balık tutma, sal yapma, tırmanış, hayvan sağımı, değirmende un öğütmek, ipten dereden geçiş, tahta araba yarışı gibi yarışmalar düzenleniyor.Rize’deki çekimler sırasında adaylar azgın dereden halat yardımıyla karşıdan karşıya geçti, inek sağımı yaptı, at bindi. At binen adaylardan biri, hızla giden atın üzerinden düşerek hafif yaralandı. Yarışmacılar, İyidere İlçesi’ndeki tarihi Pileki mağarasında saklanan broşürleri bulmak için de kıyasıya yarıştı.Yapımcı Berrah Terzioğlu, yarışmanın amacının Karadeniz kültürünü tanıtmak ve bölgenin zorlu yaşam koşullarını göstererek Karadeniz insanının birlikte güzel işler başarabileceğini gözler önüne sermek olduğunu belirterek, "Her ilden 3’er kişi bir takım oluşturarak yarışmaya katışıyor. Takım çalışmasının güzelliğini ve birlikteliğin önemini gençlerimize aşılamak istiyoruz.Karadeniz’in 18 ilinden insanların katıldığı yarışmada Lazvivor yarışmacıları, bir dere kenarına konuşlandırılacak. Yarışmacılar, gıda ihtiyaçlarını bu alana bırakacağımız evcil hayvanlardan ve doğadan sağlayacak. Yarışmacılar çeşitli yarışmalara tabi tutulacak. Sonunda birinci olan ilin temsilcilerine 30 bin lira para ödülü verilecek" dedi. Yarışmacılar ise doğa koşulları ile mücadele ettiklerini belirterek zaman zaman zorlandıklarını söyledi.