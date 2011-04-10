Karadeniz'in Uzungöl'ü Uzun havuz oldu!

T24 - Karadeniz’in doğa harikası köşelerinden Uzungöl’e teleferik yapılacak. Göl, çevresine yapılan setlerle havuz haline gelmişti.





Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl’e, 14 kilometre uzunluğunda teleferik yapılacak. Bölgenin doğal güzelliğini etkileyecek proje geçmişte gölün çevresine yapılan istinat duvarı tartışmalarını hatırlattı.

2008 yılında, gölün kuzey kıyısından 4 metre yüksekliğinde 870 metre uzunluğunda yapılan istinat duvarı gelen tepkiler üzerine yıkılmıştı.

Uzungöl Belde Belediye Başkanı Abdullah Aygün, Uzungöl’ün, “Çoğu insan Uzungöl’ün kış aylarında kapalı kaldığı yönünde bir fikre sahip. Oysaki biz Uzungöl’ün yazın olduğu gibi kışın da faal olması amacıyla farkındalık yaratmak ve bir neden oluşturmak istedik. Teleferik projemizde bunlardan en önemlisi” dedi.

Bu amaçla Uzungöl ile Garester Yaylası arasında teleferik kurmayı planladıklarını, uzun uğraşlar sonucunda bu projeyi hayata geçirme aşamasına geldiklerini anlatan Aygün, şöyle devam etti:





Saatte 700 kişi taşıyacak

“20 Ağustos 2011 tarihinde temelini atacağımız teleferiğimizi 1.5 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Projenin toplam maliyeti 12 milyon Avro. İkili kabinden oluşacak ve saatte 700 kişiyi taşıyacak teleferik, 14 kilometrelik mesafeyi 4 dakika 13 saniyede katedebilecek. Beldemizin benzersiz doğasını teleferikten çok daya iyi şekilde görecek kişiler, eminim Uzungöl’e bir kez daha hayran kalacaktır.”

Projenin tamamlanmasıyla yılda 1 milyon yerli ve yabancı turistin Uzungöl’ü ziyaret edeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Aygün, “Bu proje bize çağ atlatacak.

Turistlerin teleferikle Uzungöl’den Garester Yaylasına taşınmasının ayrı bir önemi var. Çünkü bu yayla çok farklı, insanı cezbedici bir güzelliğe sahip” diye konuştu.

Karadeniz’in doğa harikası köşelerinden biri olan Uzungöl her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Ancak son yıllarda çevresine yapılan setler Uzungöl’ü adeta “uzunhavuz”a dönüştürmüş durumda.





