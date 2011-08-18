-Karadeniz'in ''Survivor'' yarışması RİZE (A.A) - 18.08.2011 - Uydudan yayın yapan bir bölgesel televizyon kanalı için ''Karadeniz Yarışıyor'' adı altında düzenlenen yarışmada, yarışmacılar ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan ''Survivor'' yarışmasındaki gibi zorlu doğa şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Bir televizyon kanalı için hazırlanan yarışma kapsamında 18 Karadeniz ilinden seçilen yarışmacılar, önce İstanbul'un Şile ilçesinde 1 ay boyunca doğal şartlarda hayatlarını devam ettirme mücadelesi verdiler. Burada oluşturulan köyde inek, tavuk gibi hayvanlar bakarak elde ettikleri ürünlerle yiyeceklerini sağlayan yarışmacılar, yemeklerini de kendileri hazırladılar. Daha sonra Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde devam eden yarışmada yarışmacılar, yine evcil hayvanlardan elde ettikleri yiyeceklerle hayatlarını sürdürüyor. Ayrıca doğa koşullarında da iple derenin karşısına geçme, ata binme, derede akıntıya karşı yüzme gibi çeşitli yarışmalar da düzenleniyor. Yarışmacılar, avlanmak, doğayla mücadele içeren becerileri, hayvan bakımı ve ihtiyaç temini, el becerilerine dayanan kültürel objeler, yöre kültürünü yansıtan çalgılar ve oyun becerileri gibi alanlarda becerilerini sergilemeye çalışıyor. Yaklaşık 1.5 aydır devam eden ve 1 ay sonra sona erecek yarışmada her hafta bir ilin temsilcileri eleniyor. -Amaç Karadeniz bölgesinin kültürünü yansıtmak- Yarışmanın yapım ve yönetmenliğini yapan Berrah Terzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz bölgesindeki 18 ilin katıldığı yarışmada amacın illerin farklı kültürlerini bir araya getirmek, Karadeniz Bölgesi'nin kültürünü tanıtmak, yarışmacıların doğal ortamda yarışarak kültürel kaynaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Teknolojinin bu kadar ilerlemediği dönemlerde köylerde atalarının yaşam şartlarını canlandırdıklarını anlatan Terzioğlu, bunu yaparken Karadeniz doğasında yapılabilecek sporları da yaptırarak gözlemlediklerini ifade etti. Yarışmanın Şile'deki bölümlerinde bir Karadeniz köyü oluşturduklarını, yaptıkları ahır ve kümeslere evcil hayvanlar koyduklarını belirten Terzioğlu, ''Yarışmacılara mısır unu, tereyağı, peynir veriyoruz. Yarışmacılar bunlarla 'mıhlama' yaptılar. Denizden balık tuttular. Rize'de de dere kenarında oluşturduğumuz yarışma alanında doğal ortamda konaklıyoruz. Yarışmacılar ineği sağıp, tavukların yumurtalarını alıyor ve yiyeceklerini yapıyor'' dedi. Terzioğlu, yarışma sonunda birinci gelecek ekibe 30 bin lira para ödülü verileceğini kaydetti.