Karadeniz'e 'alternatif' enerjili oto

Güneş ve hidrojen enerjisiyle çalışan otomobil yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) mekatronik kulübü öğrencileri, hidrojenli aracın daha az güneş aldığından Karadeniz bölgesi için avantajlı olduğunu belirttiler.Kulüp başkanı olan KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatih Suat Oyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılında aktif olarak çalışmalarına başlayan kulüplerinin, TÜBİTAK'ın yarışmalarına katılmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdiğini belirtti.İlk olarak, güneş enerjili araç projesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Oyman, "Güneşten aldığı ışınları depolayarak otomobile hareket kazandırdık. Daha sonra da geçen yıl ilk hidrojenle çalışan otomobilimizi ürettik. Daha sonra bunu geliştirerek bir başka hidromobil araç daha yaptık" dedi.Ortaya çıkan araçların öğrenci projesi olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydeden Oyman, "Amacımız, teknoloji ve bilime öğrenci gözüyle bakmak. Mühendis olacağız. Aldığımız teorik bilgileri uygulamaya sokabilmek, profesyonel iş hayatına biraz daha hazır girebilmek için bu projeleri ürettik" diye konuştu.Oyman, güneş ve hidrojen enerjili araçların geleceğin projeleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Çünkü ileride artık benzin kullanmamaya, yeni enerji kaynakları aramaya başlayacağız. Bunların içerisinde en iyi çözüm hidrojenli ve güneş enerjili araçlar. Hatta bu bölge için konuşursak hidrojenli daha avantajlı. Çünkü Doğu Karadeniz çok fazla güneş alan bir bölge değil. Güneşli gün sayısı sınırlı. Üretim sonrası gördük ki bu bölgede güneş enerjili aracın fazla bir avantajı yok."Yaptıkları otomobillerin basit sistemli olduğunu kaydeden Oyman, "Dünyada büyük şirketler bu tür araçların yapımı için zaten çalışıyorlar. Biz hidrojenli aracımızı üniversitemizin desteğiyle 50 bin YTL'ye mal ettik. Aracımızın yakıt pilleri ve hidrojen tüpleri hariç diğer tüm malzemelerini biz yaptık" dedi.Her iki aracın da saatte 60 kilometre yol alabildiğini anlatan Oyman, "Yarışmalarda dereceler de aldık. Geçen yıl TÜBİTAK'ın yarışmasında hidrojenli aracımızla 2'nci olduk. 2006 yılında da güneş enerjili otomobil ile 50'ye yakın üniversite arasında 17'nci olmayı başardık" diye konuştu.Oyman, 2009 yılı içerisinde, öğrenci projeleri alanında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek bir organizasyon için "güneş enerjili tekne" projesi geliştirdiklerini de ifade ederek, şunları söyledi:"Biz hem üniversitemizi hem de içinde yaşadığımız Trabzon'u temsil etmek istiyoruz. Burası denize kıyısı olan ve balıkçılığın önemli bir ekonomik getiri sağladığı bir bölge. Bu nedenle güneş enerjisiyle çalışan tekne projesini geliştirdik. Şu anda teknemizin kasnağı bitti. Bize KTÜ Gemi Güverte bölümünden arkadaşlarımız İstanbul'a giderek yardımcı oldu. Önümüzdeki günlerde Trabzon'a getirilecek olan bu kasnağın üzerine mekanik ve elektronik aksamı yerleştireceğiz. Onunla da ismimizi dünyada duyurmaya çalışacağız."Oyman, maliyeti yüksek olan bu proje için iş adamlarından destek beklediklerini sözlerine ekledi.