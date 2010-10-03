-KARADENİZ'E 4,5 MİLYAR DOLAR KAYNAK SELANİK/ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Karadeniz Kalkınma ve Ticaret Bankası, işletme portföyünü 900 milyon dolarlık düzeyden, 2020 yılına kadar 4,5 milyar dolara çıkartacağını bildirdi. Karadeniz Kalkınma ve Ticaret Bankası Başkanı Andrey Kondakov, Türkiye'nin, komşularıyla kurduğu başarılı ticaret ve yatırım ilişkileri sonucu bölgenin lider ülkesi olduğunu söyledi. Karadeniz Kalkınma ve Ticaret Bankası başkanlığı görevine getirilen Andrey Kondakov, Türkiye'nin Karadeniz bölgesi ve diğer komşu ülkeleriyle son yıllarda güçlü ilişkiler kurduğunu belirterek, 1999 ve 2009 arasında, Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle ticaretinin dolar bazında yüzde 525 oranında arttığını ifade etti. Türkiye'nin, Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerden doğrudan yatırım çekmeye başladığını vurgulayan Kondakov, Türk işadamlarının Karadeniz ülkelerinde sadece imalat, inşaat, perakende, turizm ve finans sektörüyle sınırlı değil, ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji alanında da aktif bir ticaret yaptıklarını kaydetti. -TÜRKİYE, KOMŞULARINA GİDEREK STRATEJİK BİR TERCİHTE BULUNDU- Türkiye'nin komşularıyla kurduğu ilişkilerden çok memnun olduklarını ve bölgesel kalkınma bankası olarak bunu örnek aldıklarını belirten Kondakov, Türkiye'den bölge ülkelerine ve bölge ülkelerinden Türkiye'ye yapılacak yatırımları destekleyeceklerini ifade etti. Türkiye'nin, şu dönemde, Karadeniz Bölgesi'nde en yüksek performansa sahip ülkelerden biri olduğunun altını çizen Kondakov, Türkiye'nin banka ve bölgenin entegrasyonuna büyük katkılarda bulunduğunu bildirdi. Türkiye'nin, uygun iş ortamı, güçlü makro ekonomik yapısı ve sağlam sermaye yapısına sahip bankacılık sistemiyle sürdürülebilir bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Kondakov, yine bankacılık sisteminin, Türkiye'nin kalkınmasının da motoru konumunda bulunduğunu ifade etti. Kondakov, Türkiye'nin, enerji kaynaklarıyla, batı arasında köprü olmasının da bölgedeki entegrasyonu güçlendirdiğini anlattı. Türkiye'nin komşularıyla kurduğu ilişkilerden çok memnun olduklarını ve bölgesel kalkınma bankası olarak bunu örnek aldıklarını belirten Kondakov, Türkiye'den bölge ülkelerine ve bölge ülkelerinden Türkiye'ye yapılacak yatırımları destekleyeceklerini ifade etti. -BANKA, 10 YILLIK YOL HARİTASINI HAZIRLADI Karadeniz Bölgesi'nin kalkınmasında önde gelen bir banka olmak için 2010-2020 yılları için oldukça iddialı hedefler belirlediklerini belirten Kondakov, 10 yıllık süreçte, Karadeniz'in kalkınması konusuna odaklanmış kalkınma yardımları sağlayacaklarını söyledi. Kondakov, Karadeniz Bölgesi'nde, yerel bankalara, kalkınma kuruluşlarına ve diğer paydaşlara sağlayacakları mali kaynakları genişleteceklerini kaydetti. Andrey Kondakov, işletme portföylerini, mevcut 900 milyon dolarlık düzeyinden, 2020 yılına kadar 4,5 milyar dolara çıkartacaklarını ve kredilerini de ağırlıklı olarak bölgesel işbirliğine yönelik projelerle, ulaştırma, enerji, sosyal altyapı ve çevre koruma projelerine vereceklerini belirtti. Daha güçlü bir kurumsal yapı hedeflediklerini belirten Kondakov, sermaye piyasalarına daha iyi imkanlarla girerek, daha ucuza kaynak sağlayarak müşterilerine kullandırmak amacıyla 2020 yılına kadar kredi derecelendirme notunu da Aa3'e yükseltmeyi hedeflediklerini anlattı. Kondakov, daha ileri bir aşamada, küresel krizin bölge ülkeleri üzerindeki etkisini hafifletmek konusunda da yardımda bulunacaklarını, ancak bunu yaparken, kredi portföy kalitesi ile kredibilitelerini koruyacaklarını ifade etti.