-KARADENİZ'DE PETROL EMARELERİ ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, ''Sürmene-1 kuyusunda 4 bin 800 metreye geldiğimizde yeraltından aldığımız numunelerin içinde çok güzel petrol emareleri bulundu'' dedi. TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, Karadeniz'deki petrol arama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtirken, Petrobras ortaklığı ile kazılan Sinop-1, arkasından da Chevron ortaklığı ile kazılan Yassıhöyük-1 kuyularında ekonomik petrol ve doğalgaz bulgularının elde edilemediğini hatırlattı. Daha sonra yüzde 100 TPAO'nun hissesi olan Sürmene-1 kuyusunun delindiğini anımsatan Uysal, 4 bin 800 metreye gelindiğinde yeraltından alınan numunelerin içerisinde çok güzel petrol emareleri bulunduğunu söyledi. Bu emareler analiz ettirildiğinde Hazar Denizi'nde, Azeri, Çıralı ve Güneşli'deki petrole çok benzeyen, gravitesi yüksek, kalitesi gayet güzel bir petrol olduğunun görüldüğünü kaydeden TPAO Genel Müdürü, şu bilgileri verdi: ''Ama basınçlar nedeniyle sondaja devam edemedik. Bin metre daha sondaj yapabilme imkanımız var. Şimdi basınç problemlerini önlemek için yeni aletler, düzenekler ısmarlandı. Temmuz ayı içerisinde o düzenekler gelecek. Bu arada Deepwater Champion isimli petrol arama platformu da o zamana kadar Kastamonu'daki sondajını tamamlamış olur. Eğer gemiyle ilgili anlaşma sağlayabilirsek Exxon Mobil ile Sürmene'ye gelip geri kalan kısmını tamamlayacağız. Bin metreyi delip Türkiye'ye müjdeli haberler vermek isteriz. O bakımdan biz heyecanlıyız.'' Söz konusu bölgedeki rezerv miktarı konusunda bir yorumda bulunmanın henüz erken olduğunu da belirten Uysal, ''Küçük parçalar halinde pekçok numune görülebilir ama ekonomik değildir'' diye konuştu. -ŞEYL GAZI ARAMALARI- Şeyl gazı (organik malzeme yönünden zengin tortulu kayalardan elde edilen gaz) konusuna da değinen TPAO Genel Müdürü, TransAtlantic şirketiyle Trakya'ya şeyl gazı konusunda çalışmalar yapıldığını, çatlatma operasyonları konusunda da güzel başarılar elde edildiğini, fakat formasyonların yeteri kadar gaz vermediğini bildirdi. Uysal, ''O bakımdan şimdi başka formasyonları dememek üzere programlar yapıyoruz'' dedi. Bu arada Güneydoğu Anadolu'da da şeyl gaz konusunda operasyonlar yapılacağını açıklayan Mehmet Uysal, ''Şeyl gazı son derece önemli bir konu. ABD 200 yıllık doğalgaz ihtiyacını bu şeyl gazı üretimiyle karşılamış durumda. Eğer Japonya'daki deprem olmasaydı, ABD'deki şeyl gaz potansiyeli de bulunmasaydı bugün petrol fiyatları bugün 150 doları aşardı'' diye konuştu.