Karadeniz'den İstanbul'a göç var

T24- İstanbul'a göç 'yavaşladı' denilirken bir yılda 3 kat arttı. Bu kez gelenlerin çoğu Doğu ve Güneydoğu'dan değil, Karadeniz'den.

İstanbul hızlı göç sorunuyla yine karşı karşıya. Son yıllarda yavaşlayan göç hızı, geçen yıl dikkat çekici bir artış gösterdi. Önceki yıllarda 30 binleri ancak bulan net göç sayısı, 2010 yılında üçe katlanarak 102 bine çıktı. İstanbul’a en fazla göç edenler ise Karadenizliler.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden Türkiye İstatistik Kuru-mu’nun (TÜİK) hesapladığı iç göç verilerine göre, İstanbul’a geçen yıl 439 bin 515 kişi göç etti. Aynı yıl İstanbul’dan gidenlerin sayısı ise 336 bin 932’yi buldu. İç göç verilerinde gelen sayısı ile giden sayısı arasındaki fark ve bu farkın önceki yıllarla kıyaslanması illerin karşı karşıya kaldıkları göç riskinin düzeyini gösteriyor. İstanbul için işte bu risk düzeyi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.



2000’lerde istikrar vardı





2000 yılından sonra göç hızında belli bir istikrar sağlayan İstanbul’un net göç sayısı da ortalama 30 binleri ancak buluyordu. Krizin etkisini kaybettiği ve ekonomide ciddi bir büyümenin yakalandığı 2010 yılında ise İstanbul’a göçte ciddi bir sıçrama oldu. İstanbul’un net göç hızı bir yıl içerisinde ikiye, net göç sayısı da üçe katlandı.

İstanbul’da sadece göç hızında değil, göç yollarında da değişim yaşanıyor. Daha önceki yıllarda siyasi sorunların etkisiyle ağırlıklı olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan gelen göç dalgası artık yerini Karadeniz’e bırakmış durumda. Nitekim göç eden her 100 kişiden 28’ini Karadenizliler oluşturuyor. Karadeniz’den gelenlerin sayısı 125 bini buluyor. Özellikle Doğu Karadeniz illerinden gelenlerin sayısındaki fazlalık, çay ve fındık tarımıyla uğraşan çiftçilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik darboğazın da bir göstergesi. Karadeniz’in dışında 45 bin kişi Güneydoğu’dan, 35 bini aşkın kişi de İç Anadolu’dan İstanbul’a göç etti.

İllere bakıldığında ise İstanbul’a en fazla Tokat’tan göç yaşandığı görülüyor. Geçen yıl 21 bin Tokatlı, 18 bin Ordulu, 13 bin Samsunlu, 9 bin de Giresunlu göç etti.