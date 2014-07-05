Karadeniz'deki NATO tatbikatı Rusya'yı harekete geçirdi

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu NATO ülkelerinden 13 savaş gemisinin Karadeniz’de 4-13 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan açıklarında “Breeze-2014” tatbikatı başlatmasına Rusya’nın yanıtı gecikmedi. Kırım’ın Sivastopol üssünde konuşlanan Rus donanmasına bağlı 20 savaş gemisi NATO ile eş zamanlı tüm Karadeniz sularında kendi tatbikatını başlattığını ilan etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Karadeniz’de başlatılan tatbikatın önceden planlı olduğunu ilan etmesine rağmen, Moskova’daki askeri uzmanlar bunun NATO’ya karşı bir misilleme olduğundan emin. Üstelik NATO’dan farklı olarak Rus tatbikatında “gemi terminatörü” olarak bilinen “Moskit” ile “Malahit” füze atışları yapılacağı da bildirildi.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Rusya’nın Karadeniz’de başlattığı 20 savaş gemili tatbikat sadece açık denizle sınırlı kalmıyor. Olası düşmanın kıyıya çıkarma yapması girişimine karşı Rus kara birlikleriyle havadan 10 savaş uçağıyla bir o kadar helikopter de devrede olacak. Rus tatbikatını Karadeniz Donanması Komutanı Amiral Aleksander Vitko yönetiyor.

Türkiye dahil altı ülke

NATO’nun başlattığı “Breeze-2014” tatbikatının amacı ise mayın arama olarak duyurulmuştu. Ukrayna krizinin patlak verdiği günden bu yana genelde ABD donanmasına bağlı savaş gemileri Karadeniz’de boy gösterirken, 4 Temmuz'da başlayan tatbikata ABD, Fransa, İtalya, Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan savaş gemileri katılıyor.

Rus kaynaklara göre, NATO tatbikatına en fazla savaş gemisi gönderen ülke Türkiye. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tatbikata, TCG Dolunay denizaltısı, TCG Mızrak hücumbotu, TCG Tuzla karakol gemisi, bir CN-235 deniz karakol uçağı, SNMCMG-2 emrinde TCG Akçay mayın avlama gemisi ve dört karargâh subayı ile katılıyor. NATO tatbikatının amiral gemisi ise İtalyan donanmasına bağlı “Aviere” fırkateyni.

Her yıl düzenli olarak yapılan "Breeze" tatbikatı bu yıl Bulgaristan'ın ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de yapılıyor.