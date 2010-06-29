Karadeniz'de yeni bir savunma ittifakı mı şekilleniyor?

T24 - Rusya'da yayınlanan haftalık Nasha Versiya gazetesi, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın "Karadeniz Savunma Anlaşması" adıyla yeni bir ittifak kurmak üzere olduklarını öne sürdü.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek üzere temmuz ayında Moskova'ya gideceğini belirten gazete, anlaşmayla ilgili protokollerin ağustos ayı içinde imzalanacağını iddia etti.



Nasha Versiya'nın iddiasına göre, üç ülkenin Karadeniz'de askeri bir ittifak oluşturmasını öngören anlaşma ilk kez 2003 yılında gündeme geldi. Ancak 2005 yılında Ukrayna'da Moskova karşıtı Viktor Yuşçenko'nun iktidara gelmesinden sonra görüşmeler uzun bir süre rafa kalktı.



Gazeteye göre Ukrayna'daki yönetime rağmen Türkiye, Rusya Savunma Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde anlaşma teklifini sürekli gündemde tutarak Moskova'yı ikna etmeye çalıştı.



Ukrayna'daki iktidar değişikliğiyle birlikte, savunma ittifakı da yeniden gündeme geldi. Kiev yönetimi savunma ittifakına yeşil ışık yaktı.



Nasha Versiya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un, konunun ayrıntılarını görüşmek üzere temmuz ayı içinde Moskova'ya gideceğini öne sürdü. Gazete üç ülke savunma bakanlarının ayrıntıları bir ay içinde sonuçlandırıp, anlaşmayla ilgili protokolleri ağustos ayı içinde imzalayacaklarını iddia etti.





Brüksel nasıl bir tepki verecek?



Rus gazetesi, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, Brüksel'in anlaşmaya nasıl bir tepki vereceğinin henüz bilinmediğini yazdı.



Rusya ve Ukrayna'nın NATO deniz kuvvetleriyle uzun zamandır ortak tatbikatlar yaptığını hatırlatan gazete, Brüksel'den önemli bir tepki gelmesinin beklenmediğini savundu.



Nasha Versiya'ya göre Rus gözlemciler, Türkiye ile ortaklığın, bir yandan Moskova'ya Akdeniz'de daha aktif rol alma olanağı sunarken, diğer yandan da Romanya ve Bulgaristan'ın Karadeniz'deki petrol sahaları üzerindeki iddialarına set çekeceğini belirtiyor.



Gazete, Türkiye ve Rusya'nın Karadeniz'de polis rolü üslenerek, Amerika'nın bölgedeki varlığını da dengeleyeceklerini savunuyor.







