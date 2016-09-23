Karadeniz'de yağış felaketi; Zonguldak'ta bir ev toprak altında kaldı

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda bir ev toprak altında kalarak yıkıldı, çevredeki 6 ev boşaltıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, kentte, 3 gündür aralıklarla etkili olan yağmur etkisini sürdürürken Mithatpaşa Mahallesi, 707 Sokak'ta sabaha karşı heyelan meydana geldi. Sokaktaki yolun 25 metrelik bölümü çöktü. Kayan toprak, 20 metre aşağıdaki Erdal Erarslan'a ait tek katlı evin üzerine çöktü. Evin bir bölümü toprak altında kaldı, bir bölümü yıkıldı. Erarslan, heyelan sırasında gürültüyü duyarak pencereden çıkarak kurtuldu.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de heyelan bölgesinde inceleme yaptı. Heyelanın devam ettiğini ve bölgenin tehlike arz ettiğini söyleyen Güngör, 6 evin bu yüzden tahliye edildiğini söyledi. Güngör, heyelan bölgesinde 17, il genelinde ise tehlike arz eden evlerde oturan toplam 45 kişiyi güvenli yerlere nakledeceklerini söyledi. Güngör, isteyenleri yakınlarının yanına, isteyenleri de misafirhanelere yerleştireceklerini kaydetti.

Beşikdüzü yaralarını sarıyor

Başta Trabzon olmak üzere Karadeniz'in çoğu şehrinde etkili olan şiddetli yağmur, su baskınlarına yol açtı. Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi’nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle meydana gelen toprak kaymaları can aldı. Dolanlı Köyü’nde kayan toprağın altında kalan 58 yaşındaki Dürdane Dübüş ile Ağaçlı Köyü’nde çöken evin altında kalan 55 yaşındaki Fatih Oğuzhan, yaşamlarını yitirdi.

Beşikdüzü ilçe merkezinde temizlik çalışmalarının yanı sıra dere yataklarının düzenlenmesi, mahallelerdeki heyelanların ortadan kaldırılması çalışmalarına devam ediliyor. Ayrıca kırsal mahallelerde heyelan nedeniyle kapanan yollar kontrollü olarak ulaşıma açılıyor.

Şiddetli yağışın başlamasının hemen ardından ilçede seferberlik ilan eden Büyükşehir Belediyesi, yaşanan afetin izlerini ortadan kaldırmak için 69 araç ve iş makinesi ve 285 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Elektriklerin kesik olduğu ilçede, yağışın kesilmesi sonrasında Trabzon Büyükşehir ve Beşikdüzü Belediyesi iş makineleri tıkanan menfezleri açmak ve biriken suları temizlemek için çalışma başlattı.